Tomás “Toto” Avilés fue presentado como refuerzo de O’Higgins: el futbolista de Río Gallegos jugará en Chile

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O’Higgins FC confirmó la incorporación de Tomás “Toto” Avilés, futbolista nacido en Río Gallegos, como nuevo refuerzo de su plantel profesional para la temporada 2026. El mediocampista argentino nacionalizado chileno llega en condición de préstamo desde Inter Miami CF, luego de un recorrido que incluyó pasos por Racing Club de Avellaneda, la Major League Soccer y el CF Montréal.

La llegada del santacruceño representa un nuevo desafío en su carrera profesional y le permitirá sumarse a uno de los equipos protagonistas del fútbol chileno, que afronta compromisos tanto a nivel local como internacional.

Nuevo desafío

Tras oficializarse su incorporación, Avilés expresó su entusiasmo por esta nueva etapa deportiva y aseguró que conoce la relevancia de la institución a la que llega.

“Estoy muy feliz. Sé lo que es esta institución y vengo a sumar al grupo. Sé que están teniendo un buen año. Todo lo que sirva para sumar y aportar a mi carrera, bienvenido sea”, señaló.

El mediocampista también destacó que la posibilidad de competir por objetivos importantes fue determinante para aceptar la propuesta.

“Sé que el club tiene copas y pelea por todo. Lo vi como una buena posibilidad”, afirmó.

Además, remarcó que recibió muy buenas referencias de parte de otros futbolistas sobre el presente y el funcionamiento interno de la institución.

“Sé lo que es el club porque los chicos me han hablado muy bien”, agregó.

Los primeros pasos de su carrera

Durante su presentación, Avilés recordó parte de su recorrido en el fútbol y cómo comenzó el camino que lo llevó a jugar en el exterior.

Toto, conoció la pelota a los 4 años y a los 7 años comenzó a jugar con la camiseta del Atlético Boxing Club. Allí el riogalleguense se crió y formó en la institución, donde salió campeón de los Juegos Nacionales Evita en el estadio José María Minella, 2018. Después, pasó a las divisiones inferiores de la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia.

El volante recordó su paso por la CAI, experiencia que resultó clave para su desarrollo deportivo. Posteriormente, cuando tenía 16 años, realizó una prueba en Buenos Aires que marcaría un antes y un después en su carrera.

“Tuve un paso por la CAI y eso me ayudó. A los 16 fui a una prueba a Buenos Aires, me fue bien y después me quedé”, recordó.

Su crecimiento continuó en Racing Club de Avellaneda, una de las instituciones más importantes del fútbol argentino, donde logró completar su formación y debutar profesionalmente.

Racing, Messi y la experiencia en la MLS

Avilés realizó parte de su etapa formativa en Racing Club y debutó oficialmente en el primer equipo durante 2023. Con la camiseta de la “Academia” disputó 20 encuentros oficiales entre la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Copa Libertadores.

Ese mismo año fue transferido a Inter Miami CF, donde vivió una de las experiencias más importantes de su carrera.

“En Racing estuve con Fernando Gago seis meses. Después salió la oportunidad de ir al Inter a jugar con Leo. Fue lo mejor que me pasó, aprender de Leo y de los jugadores que había ahí”, expresó.

Durante su estadía en el conjunto estadounidense acumuló 87 partidos oficiales en tres temporadas y compartió plantel con figuras de nivel internacional como Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y Rodrigo De Paul.

“Aprendí mucho de Leo”, dijo el futbolista.

Además, formó parte del equipo que participó en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y consiguió importantes títulos, entre ellos la MLS Cup, la Supporters’ Shield y la Leagues Cup.

A lo largo de su ciclo en Inter Miami anotó cuatro goles y sumó una valiosa experiencia en una de las ligas de mayor crecimiento en el continente.

El paso por Montréal y la llegada a O’Higgins

Antes de concretar su arribo al fútbol chileno, Avilés defendió los colores de CF Montréal durante la temporada 2026 de la Major League Soccer.

Sobre esa experiencia, el mediocampista reconoció que no tuvo el desarrollo esperado, aunque destacó el aprendizaje que le dejó el paso por el club canadiense.

“Después tuve un paso por Montréal que no fue muy bien, pero sirvió para sumar experiencia”, comentó.

Ahora, con 22 años, buscará recuperar protagonismo y aportar su recorrido internacional a un plantel que aspira a mantenerse en la pelea por los principales objetivos de la temporada.

Experiencia internacional

A través de un comunicado oficial, O’Higgins FC informó que la incorporación del jugador se concretó mediante un préstamo desde Inter Miami CF para toda la temporada 2026.

Desde la institución destacaron la trayectoria que Avilés construyó pese a su juventud y valoraron especialmente su experiencia en competencias internacionales y en la MLS.

Con su llegada, el club de Rancagua suma a un futbolista que ya conoce el fútbol de alta competencia, que compartió vestuario con algunas de las máximas figuras del deporte mundial y que ahora buscará escribir un nuevo capítulo de su carrera profesional en Chile.