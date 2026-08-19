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Cuando se apresta a iniciar un nuevo Torneo Regional Amateur, sirve hoy recordar los inicios de dicho certamen, encarado por el Consejo Federal de AFA allá por 1967 y ante la necesidad de contar con un torneo que abarque el fútbol del interior del país, mas allá de lo que significaban los equipos de Buenos Aires o los que jugaban el torneo nacional.

Esto hizo que el CF organizara un primer torneo que tuvo lugar ese año y que recién ocho años mas tarde (1972) integrara a un equipo de Río Gallegos quien resultó ser Ferrocarril YCF, y que solo se interrumpió por la pandemia en 2022, pero previo a ello y a posteriori, se siguió jugando en forma periódica otorgando en los últimos años cuatro ascensos, como sucede actualmente lo que ha tenido continuidad a través de los años y que ahora tendrá nuevo formato.

Esto viene a cuento porque ahora se crea un torneo que estará por encima del “Regional” y que será también de ascenso, pero lo que nos importa hoy es recordar esta rica historia que iniciara Ferro en 1972, con la posibilidad de jugar por primera vez un torneo que se consideró de carácter nacional, y por ello la importancia que tenía su disputa, lo que hizo que todo se preparara para vivirlo de la mejor manera y le cupo a los responsables de la época llevarlo adelante.

Por eso uno de sus dirigentes, Roberto Mirol, fue el encargado de viajar a la Capital Federal para estar presente en el sorteo, mientras el club ponía todo con la conducción de su presidente Arano para inaugurar su nuevo piso de césped, algo que ha sufrido tantos cambios que sería imposible enumerarlos, pero lo cierto es que el estadio ferrocarrilero presentó ese día un colorido fenomenal con la visita de Independiente de Trelew que también debutaba en el Torneo regional.

Aquel 29 de mayo de 1972 se abrió una historia que aún hoy tiene un tremendo predicamento en el fútbol de la ciudad y de la región, y un equipo que fue el precursor de lo que hoy seguimos viviendo con el torneo, aunque en aquellos años la responsabilidad recayó sobre un equipo que debutaba en el orden regional con José Luna, Nuñez, Marcos Ruiz, Opazo y Quinteros, José Coloe, el (por entonces) pibe Pablo Perea (16 años), Rubio, Añón (a préstamo), Pancho Medina y Lovera, quienes tuvieron sobre sus espaldas aquel primer intento de hace tan solo 54 años atrás.

El partido resultó con ganancia para la visita con un gol de penal que convirtió el arquero chubutense Alberto Parchesian y el árbitro Olmos convalidó el gol y el partido llegó al final con ese resultado, para dar paso luego a otros encuentros en los que Ferrocarril tomó parte en rueda de perdedores contra Villa Congreso de Viedma y otras historias, pro el primer partido por un torneo regional dejó marcado el lugar by el debut de los galleguenses en el mismo.

Hubo varios cambios a lo largo de la historia, incluso de nombres para la cuarta división del fútbol argentino, dado que en 1986 y hasta 1995 pasó a denominarse Torneo del Interior, de 1996 a 2014 e llamó Torneo Argentino (B y C), de 2014 a 2019 se llamó Torneo Federal (B y C) y finalmente en 2019 pasa a llamare Torneo Regional Amateur como se lo denomina a la fecha, pero aquel primero de 1967 al igual que ahora tuvo cuatro ascensos que fueron Chaco For Ever, Central Córdoba, San Martín de Mendoza y San Lorenzo de Mar del Plata.

Siempre fueron los campeones de liga los que tomaron parte cada año pero en el último tiempo con la incorporación de invitados (Licencia Deportiva) y con la creación de otros entes, se fue ampliando la participación a tal punto que hoy son 242 los equipos que tomar parte, donde por segunda vez en la historia Río Gallegos cuenta con cuatro participantes (tres locales y uno de El Calafate) que representan a la Liga de Fútbol Sur, dado que el equipo de Río Turbio representa a su propia liga creada hace un año atrás.

Cuando Ferrocarril esta por mostrar su nueva cara renovada y feliz, el recuerdo de los que vivieron aquellos momentos hace tantos años atrás, pone de manifiesto la historia del fútbol local y la trascendencia que el estadio ferrocarrilero tuvo para la entidad, para sus socios y para el fútbol de la ciudad durante tantos años, mientras fue el centro neurálgico del fútbol, porque ahora se cuenta con otros escenarios en los que se realiza la actividad, como Hispano, Boca o Boxing Club.

Curiosamente el Boxing Club ha sido el club que mas torneo regionales disputó en todos estos años, y quien además estuvo muy cerca de ascender, un objetivo que la entidad tiene como misión permanente cada año y cada torneo regional, y por el que ha puesto sus mayores esfuerzos y sus mejores técnicos, y si bien llegó muy cerca, todavía no pudo cumplir con esa premisa que este año volverá a intentar sin lugar a dudas, aunque los nuevos cambios compliquen un poco mas esta idea.

Así han pasado por este torneo los mejores jugadores y los mas destacados técnicos no solo de la ciudad y de la región, sino también de otros lugares del país, con el bendito intento de lograr el objetivo, y por ello el torneo tiene la historia que tiene y lo que representa para el fútbol de la ciudad y de la región, y seguirá siéndolo mientras exista el bendito Torneo Regional Amateur.