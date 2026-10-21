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Serán tres los equipos de Río Gallegos que este fin de semana intenten dar un paso mas para ingresar en cuartos de final de la zona patagónica del Torneo Regional Amateur y ellos son el veterano Atlético Boxing Club, el Club Escorpión y Bancruz, quienes en principio tendrán una eliminación entre ellos donde quedará uno solo en el paso siguiente.

Esto viene a cuento porque las circunstancias así lo prueban cuando Boxing enfrente a Escorpión, mientras que Bancruz lo hará con los fueguinos de Camioneros de Río Grande y como esto se define por “cercanía”, el ganador de ambos encuentros (es a partido de ida y vuelta por lo que falta la revancha de la próxima semana), se medirá con los mas cercanos por lo que si los bancarios logran superar a los fueguinos, se enfrentarán con el ganador de Boxing-Escorpión y seguirá uno solo.

Esta historia no fue siempre así dado que desde la puesta en escena del Torneo Regional a finales de la década del 60 cuando el Consejo Federal instituyó dicho torneo, solo los campeones de liga oficiaban como representantes, por lo que siempre fue uno solo de la Liga de Fútbol Sur, salvo en algunos casos especiales de la década del 90 cuando jugaron los mejores ssegundos o cosas por el estilo, pero de otra manera solo los campeones de liga disputaban el torneo.

Esta confrontación que fue cambiando de nominación, que arrancó como Torneo Regional, que luego se llamó torneo del interior, que se denominó Argentino C, Federal B y C y que finalmente desde 2023 cuenta con la actual nominación de Torneo Regional Amateur, ha sido siempre el objetivo mayor de los clubes afiliados a la Liga Sur, incluidas las sub sedes de El Calafate y de Río Turbio.

Desde la nueva modalidad de los últimos años, se cuenta con tres o cuatro equipos como en 2025 en el desarrollo del torneo que cambiará el año entrante, pero esa es otra historia y lo que nos ocupa es el torneo de este año, porque los tres clubes cuentan con posibilidades para estar bien adelante como lo consiguiera Boxing Club el año anterior, precisamente la institución mas veterana en este caso.

Si bien el primer club local que jugó el torneo Regional fue Ferrocarril en 1972, el Boxing Club lo hizo al año siguiente en 1973 con una llamativa campaña que terminó en lo que por aquel tiempo fue rueda de perdedores, pero los albiverdes se fijaron como meta esta posibilidad de ascenso y lo vienen sosteniendo desde esos años, aumentado a partir del ascenso al Federal B en 2014 con la conducción técnica de Carlos “Pachín” Padín.

El primer encuentro que jugó el Boxing Club por un Regional fue contra Jorge Newvery de Comodoro Rivadavia a quien le ganó, y luego tuvo largo camino que el año pasado lo llevó a semifinales de la zona Patagonia contra La Amistad, con un camino plagado de historias y de jugadores por muchos años y por mucho tiempo que dejaron su marca en cada presentación.

Otra de las instituciones involucradas es Bancruz, quien luego de un meteórico ascenso en 1979 aparece en el Torneo Regional en una zona que involucraba a Huracan de Comodoro, Cipolletti, Villa Congreso de Viedma y Mar del Plata de Caleta Olivia donde los bancarios hicieron sus primeras armas por primera vez en el Torneo Regional y donde participaron luego por varios años al igual que Huracán de Comodoro que era uno de sus principales rivales, mientras que en los años 2000 se sumaban equipos como Lago Argentino cundo ingresaron a la sub sede de Liga Sur o el Atlético de Puerto Santa Cruz por la Liga Centro.

Luego Bancruz se tomaría un prolongado descanso y volvería por sus fueros hace pocos años otra vez a la confrontación del fútbol con ls mismas intenciones y en 2024 ingresaría nuevamente a la disputa del torneo regional junto a Escorpión, Boxing y el Deportivo Esperanza de El Calafate, equipo proveniente de la sub sede lacustre como representante legítimo de la zona.

El conjunto de Escorpión incorporado también hace pocos años en la Liga Sur tuvo a la vez un crecimiento notable que lo llevó a jugar el torneo regional en las últimas dos ediciones ( esta será la tercera), por lo que es el mas nuevo del trío que definirá quien sigue, por lo que el fútbol local estará muy pendiente de los pasos siguientes que arrancan este fin de semana, donde Escorpión enfrenta a Boxing con quien perdió ya en dos ocasiones por el torneo regional entre el 7 y el 15 de diciembre de 2024, dado que el 19 de Octubre de 2025 el encuentro fue empate sin abrir el marcador.

Con estas alternativas el fin de semana se presenta con las dos posibilidades bien marcadas en un torneo que presenta situaciones similares, dado que en Comodoro Rivadavia el ganador de Newvery contra J.J.Moreno, se enfrentará al ganador de la CAI contra Villalonga, por lo que dos de los equipos mas importantes del sur chubutense se pueden encontrar otra vez en un torneo regional.

El resto de la llave suma a los equipos de la zona norte patagónica, pero lo mas singular para los locales es ver quien sigue entre los tres galleguenses, si es como viene sucediendo en los últimos mas de diez años donde el Boxing ha sido el representante por excelencia, o si se produce algún cambio de representación, lo que sabremos en los próximos dos fines de semana.