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Boca Juniors protagonizó una noche inolvidable en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro. El conjunto argentino derrotó 3-1 a Vasco da Gama, dio vuelta la serie tras la derrota por 1-0 en el partido de ida y consiguió la clasificación a la final de la Copa Sudamericana.

Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes fueron los autores de los goles que sellaron una victoria cargada de emoción, carácter y eficacia. El Xeneize golpeó desde el comienzo, amplió la ventaja en el primer tiempo y resistió la reacción del equipo brasileño antes de liquidar la historia en los minutos finales.

Con este resultado, Boca vuelve a instalarse en una definición internacional y mantiene viva la ilusión de conquistar un nuevo título continental. Su rival en la final saldrá del cruce entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, que tiene al conjunto brasileño con una ventaja de 3-0 tras el encuentro de ida.

Di Lollo y Merentiel marcaron el camino de Boca en el primer tiempo

Boca salió decidido a revertir la serie y encontró rápidamente la ventaja. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Lautaro Blanco ejecutó un córner desde la izquierda y Lautaro Di Lollo ganó de cabeza para establecer el 1-0.

El gol tempranero cambió el desarrollo de la semifinal y le dio confianza al equipo argentino, que comenzó a encontrar espacios para atacar. Vasco intentó responder, aunque le costó generar situaciones claras frente al arco defendido por Álvaro Montero.

A los 26 minutos, Thiago Mendes estuvo cerca de conseguir el empate con un cabezazo tras una pelota parada, pero su remate pasó junto al palo.

Boca aprovechó mejor sus oportunidades. A los 32 minutos, Sebastián Villa tuvo una ocasión para ampliar la diferencia, pero su remate fue bloqueado por un defensor. Un minuto después, Miguel Merentiel apareció para definir y marcar el 2-0, un resultado que le permitió al Xeneize revertir la serie y pasar a dominar el marcador global.

Vasco da Gama reaccionó y puso en peligro la clasificación

En el segundo tiempo, el conjunto brasileño adelantó sus líneas y comenzó a presionar con mayor intensidad. Boca sintió el desgaste físico y perdió parte del control que había mostrado durante la primera mitad.

La insistencia del local tuvo su premio a los 65 minutos. José Luis Rodríguez conectó una volea de derecha dentro del área y marcó el 1-2, un tanto que volvió a dejar abierta la eliminatoria.

Con la diferencia reducida, Vasco se lanzó en busca del empate que le permitiera recuperar la ventaja en el global. A los 72 minutos, Brenner Marlos sacó un remate desde la puerta del área que pasó muy cerca del palo izquierdo de Montero.

Durante ese tramo, Boca atravesó sus momentos de mayor sufrimiento. El equipo argentino tuvo dificultades para recuperar la pelota y debió resistir los avances de un rival que buscaba llevar la definición al límite.

Leandro Paredes ingresó y sentenció la clasificación de Boca

Cuando Vasco más presionaba, Boca encontró la respuesta en Leandro Paredes. El mediocampista, que llegaba al encuentro con dudas físicas por una lesión, ingresó a los 55 minutos en lugar de Rodrigo Battaglia y terminó convirtiéndose en el protagonista del desenlace.

A los 87 minutos, Paredes tomó la pelota a más de 30 metros del arco y sacó un potente remate que el arquero Léo Jardim no logró controlar. La pelota terminó en el fondo de la red para establecer el 3-1 definitivo y desatar el festejo del conjunto argentino.

El gol significó mucho más que una diferencia de dos tantos en el partido: aseguró la clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana y terminó con la incertidumbre que había generado la reacción del equipo brasileño.

Vasco intentó una última embestida durante el tiempo agregado, pero no consiguió cambiar el resultado. Con el pitazo final, el Xeneize celebró una victoria histórica en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

¿Contra quién jugará Boca la final de la Copa Sudamericana?

Boca Juniors aguarda ahora por el ganador de la semifinal entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque para conocer a su rival en la definición continental, que se disputará en Barranquilla.

El conjunto brasileño llega con una ventaja de 3-0 conseguida en el partido de ida y afrontará la revancha este miércoles desde las 19, hora argentina.

Mientras espera por la definición de la otra llave, Boca disfruta de una clasificación que construyó con personalidad, contundencia y capacidad de reacción. En el Maracaná, el equipo argentino superó la adversidad, resistió la presión de Vasco da Gama y encontró en Leandro Paredes el golpe final para sellar su pasaje a la final.

Ahora, el Xeneize quedó a un paso de la gloria continental y buscará coronar su campaña con un nuevo título internacional.