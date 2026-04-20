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Ahora si se apretó todo en la punta de la tabla donde Escorpión sigue mandando por ahora pero se le vinieron encima los petroleros que ya estaban anunciando la pelea y apareció el Boxing de siempre, ese que a último momento mete la cuchara para llevarse gran parte del postre, cuando parecía que ya se habían llenado con lo hecho, si hacia dos fechas atrás que estaban peleando la parte baja y ahora están a un tris de pegar muy arriba.

Cosas del fútbol evidentemente con un impredecible resultado ganancioso para los de Matías Clavel, que no le perdonaron un solo tranco a los de Defensores y le propinaron otra paliza como lo había hecho UPP en su momento, con un categórico y lapidario 11 a 0, lo que los motorizó hasta la tercera posición y con los mismos puntos que los petroleros, como lobo saliendo de su madriguera y presto a devorar a cualquiera.

Catastrófico para el Defe que no pudo hacer nada y con un resultado que los entierra mas al fondo de la tabla sin defensa alguna, mientras que intentando pelear el último escalón del podio imaginario aparece Bancruz que le sacudió la estantería a Hispano en su propia casa con un 4 a 0 también demoledor luego de tres empates seguidos (UPP, Escorpión y Ferro), por lo que este número no estaba en el pensamiento de nadie.

Fecha complicada para varios con otros números como la igualdad sin goles entre Unión Santacruceña y Ferrocarril, donde nada pasó y todo quedó como cuando vinimos de España, como dijera mi amigo el coronel, “sin novedad en el frente” aunque las pretensiones eran evidentemente otras pero Unión no pudo y Ferro tampoco y todo quedó en agua de borrajas, mas castizo que Beto Arabena caminando por Barcelona.

Y llegamos a lo que tendría que haber sido el gran encuentro del “finde” , ese que alteraba todo o que no cambiaba nada y pasó lo último, porque otro singular empate sin goles los animó a mirarse a la cara y saludarse de costado pero sin un mísero golcito que cambiara algo y la cancha de Hispano se llenó de sorpresas porque quería por lo menos un poco de sangre, pero se cuidaron tanto que no se hicieron nada.

Esto hizo que todo siguiera igual, que ambos sumaran un grabanzito0 mas por lo que ahora Escorpión acumula 12 y UPP 11, y este regalito dominguero hizo que el Boxing con la palizota sobre Defensores se pusiera a tiro como nunca, también sumando ahora 11 y y haciendo abrir los ojos a los otros dos, porque ahora son tres en la gran discusión y quedan dos fechas, por lo que entramos en la recta final, y a pelarse.

En el cuarto lugar asoma Bancruz con 9 y luego lo siguen Hispano con 6 y Ferro con 5, Boca y Unión con 4 y cierra el Defe que se cae de la tabla, pero así son las cosas y ahora entramos en la rimbombante “etapa de definiciones” que coloca a todos con la piel de gallina( incluso a los de Boca) porque el remate se da a partir del domingo que viene y veremos quien queda libre, quien gana y quien pierde y así le golpeamos la puerta al final para saber como queda esto.

Así comenzamos a vislumbrar lo que puede ser la definición, con los tres de adelante mirándose como gallos de riña y con un bancario que los estudia rezando un milagro que en los números se puede dar pero en la lógica es mas complicado aunque está a tiro, porque si no sumaran bien los tres de adelante y la gente de Padín ganara, serían cuatro los integrantes del cuarteto imperial, pero medio complicado, por lo que con este panorama alentador, nos venimos hacia el próximo domingo y que Dios nos acompañe.

El Sportivo en el primer plano

El Sportivo logró ganarle al Atlético de San Julián por 3 a 1 y con esto se acomodo en el primer lugar empatando posiciones con los del Júpiter que sin mucho ruido igualaron con Racing en un golcito por lado en ésta cuarta fecha del torneo, con los rojos de San Julián ganando bien sobre los de Huracán de Gregores por 4 a 2, mientras que los del Atlético de Santa Cruz le pegaron un chirlo en la cola a los de Cruz el Sur ganando 3 a 0 y así fue concluyendo la fecha.

Ahora el Sportivo y el Jupiter suman 7, Atlético de Santa Cruz y los de Independiente suman 6, Racing y Atlético San Julián suman 5 porque pareciera que todos quieren estar de a dos, Argentinos de Piedra Buena suma 4, Huracán acumula 3 y Cruz del Sur cierra con ningún punto en su historial, pero todavía queda bastante por decir.

En Calafate sigue Cañadón

En Calafate los resultados del fin de semana fueron claros, con Newell ganándole a Lago por 2 a 1, Cañadón confirmando su buen momento superó a Patagonia por 1 a 0, Argentinos del Sur derrotó a los de Talleres por la módica suma de 9 a 0, Atlético le ganó a Juveniles por 7 a 3 y finalmente el Deportivo Esperanza castigó a Calafateños con un claro 7 a 0 completando el número del fin de semana y redondeando esta quinta fecha.