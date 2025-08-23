Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un partido jugado a buen ritmo y con un clima que empezó muy suave y terminó con una llovizna permanente que empapó el campo, Unión Petroleros Privados le ganó al Atlético Boxing Club en el día de su 105 cumpleaños y el debut de su nuevo técnico Matías Clavel.

El encuentro fue el primero por el clasificatorio por una plaza para el próximo torneo regional, lo que se complementará con el que disputarán hoy Bancruz con Argentinos de Sur de El Calafate, quienes definirán luego con Independiente de San Julián dicha plaza, por lo que aún queda bastante por delante para saber quien jugará el torneo regional de AFA.

El encuentro entre UPP y el Boxing fue parejo, jugado con buen ritmo desde el comienzo, aunque se notaba que tenía algunos problemas la última línea de los petroleros, donde Averza se tenía que multiplicar para tener a raya a los atacantes del Boxing que pretendían mucho mas desde el primer minuto.

A pesa de ello pudieron mantenerlos a raya hasta el minuto 21, cuando en una serie de rebotes en la mitad del campo, Cardozo se deslizó por la derecha y casi sin cambiar la postura, envió un biandazo que pasó por sobre la altura del arquero Gilbert Fussey y pegando en el travesaño se mandó adentro de la red marcando el uno a cero para los dueños de casa.

De aquí para adelante el partido cambió, porque UPP dejó de lado la salida clásica con el jueguito desde el fondo, para pasar a un juego mas agresivo en lo estratégico, con pelotas mas largas, con ataque permanente y demostrando que tenía un estado físico mas lógico luego del receso invernal, para soportar un rival que a todas luces estaba mas tranquilo y esperando.

Así se llegó a un primer parcial con 1 a 0 favorable a los albiverdes con un Boxing que especulaba con un resultado a su favor, y con un UPP que quería mucho mas y que lo demostraba, aunque seguía con el mismo problema de la última línea y los albiverdes con un hombre menos cuando el árbitro le marcó la segunda amarilla a Lautaro Nieto cuando declinaba el primer tiempo y sin mas que una discusión, tuvo que abandonar el campo.

Boxing tuvo que cambiar la planificación del juego y aumentó su especulación, mientras que UPP cambió incluso dentro del campo, elevando sus líneas en la búsqueda de la igualdad que no llegaba mas por capricho que por insistencia, Nacho Averza cambió de lado en el fondo, y Fussey pasó por uno que otro susto, mientras que todo seguía como estaba.

Se vino el descanso largo y cuando arrancó el complemento todos esperaban ver que harían los petroleros para revertir el punto, lo que se dio cuando habían pasado poco mas de 10 minutos y un error de esos que se pagan caro puso de manifiesto la tranquilidad que tenían los dueños de casa, que se rompió justamente cuando el arquero y los defensores que intentaban la jugadita clásica de salida dentro del área, perdieron la pelota que les robó el adversario y con mucha eficiencia Jonathan Jofré que había errado un cabezazo unos segundos antes, se quedaba con la pelota para mandarla a la red frente al arquero que tuvo poco por hacer.

Ahora el partido estaba igualado, y del juego que se había visto si bien no muy vistoso pero sí intensivo, se pasó a un juego de pelotazo y de búsqueda de la fortuna por ambos lados, con pelota “Puummm” para arriba y mas juego de potrero, clásico de una final mas que de un partido inaugural como el que se estaba dando pero como era para “morir o morir” la definición por penales fue una realidad en el corto plazo a pesar de los esfuerzos de ambos conjuntos.

Nacho Averza recibía la roja con prestancia y se mandaba para los camarines, pero ya estaba todo dicho, el silbato no cortaba la lluvia de la tarde pero terminaba por remojar el partido, y el árbitro marcaba el círculo central y la cosa había finiquitado con mucho de incertidumbre.

Los penales fueron otra historia, con Ariel Vega abriendo el juego para el Boxing Club y con Fernández igualando las posibilidades, pero en el arco de los petroleros estaba Gilbert Fussey y el recuerdo de aquella tarde frente a Camioneros de Río Grande hacía como mil años atrás, cuando le dio la posibilidad al Boxing de pasar de grado y de saltar como loco a Pachín Padín que era el técnico, se aplicó nuevamente y la manito cariñosa del arquero lo dejó con las ganas casi sobre la base del poste a Matulich que se comió su bronca, para darle a Alarcón la posibilidad de poner a UPP 2 a 1 y a continuación, otra vez Fussey le cortó la inspiración a quien le había convertido el primer gol, porque Cardozo veía como el arquero se quedaba con su pelota de doce pasos y solo quedaba la suerte manejando las posibilidades.

Así fue Dávila y convirtió, Caamaño remató para el Boxing y Jofré, con solvencia y calidad marcó el cuatro a dos definitivo que les dio el triunfo a los petroleros y la bronca de Clavel y su gente que masticando la derrota, saludaron en el campo con caballerosidad deportiva y todo terminó sin mas trámites.

Unión Petroleros Privados se quedó con el primer punto y el Boxing Club perdió el día de su cumpleaños, por lo que solo queda esperar a esta tarde, cuando los bancarios se midan frente a los de El Calafate y de allí saldrá otro rival que luego enfrentará a los de UPP, y así y todo quedará todavía mirar de reojo a los de Independiente de San Julián, para ver finalmente quien cuernos jugará este regional.