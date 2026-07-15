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La Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) emitió el Informe N.º 038 con Alerta Temprana Preventiva, por el ingreso de un frente frío y baja presión que traerá precipitaciones y un marcado descenso térmico en casi todo el territorio entre el jueves 16 y el sábado 18 de julio.
Lluvia y nieve según la zona
El frente avanza desde el Pacífico y comenzará a afectar el centro y norte provincial desde la noche del jueves, extendiéndose hasta la madrugada del viernes:
– Extremo norte y límite con Chubut: acumulados de 20 a 30 mm, con valores puntuales mayores.
– Zonas como Perito Moreno, Las Heras, Pico Truncado y Puerto Deseado: entre 10 y 20 mm.
– Centro provincial: 4 a 10 mm; hacia el sur las precipitaciones disminuirán hasta ser casi nulas.
– Cordillera, centro-oeste y zonas altas: lluvias pasarán a nieve, con acumulaciones moderadas y sectores de mayor intensidad.
Las rutas más comprometidas serán la RN 40 y RN 3 en su tramo centro-norte, además de caminos provinciales: se esperan ventiscas, nieve sobre la calzada, hielo y visibilidad muy reducida.
El frío más intenso del año
Desde el viernes y con mayor fuerza el sábado 18, ingresará aire polar:
– Mínimas entre -10 °C y -20 °C en el noroeste, llegando a -25 °C en zonas cordilleranas y del oeste.
– Máximas bajo cero en amplias regiones del centro y oeste, configurando el episodio más frío de 2026 hasta el momento.
– Se prevén heladas fuertes y persistentes, con hielo y escarcha en rutas durante la madrugada y la mañana.
Recomendaciones obligatorias
La AGVP y la Agencia Provincial de Seguridad Vial pidieron:
– Reducir la velocidad y extremar cuidados ante lluvia, nieve o hielo.
– Consultar el estado de las rutas antes de viajar; las condiciones pueden cambiar rápidamente.
– Evitar desplazamientos que no sean imprescindibles mientras dure la alerta.
– Recordaron que es obligatorio llevar cadenas para circular por caminos provinciales y nacionales en temporada invernal.
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