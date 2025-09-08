Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La madrugada del lunes 8 de septiembre se vio alterada la tranquilidad en el barrio 25 de Mayo de la localidad Caleta Olivia, debido a que un grupo de seis individuos protagonizó disturbios frente a un domicilio ubicado en la calle Primera Junta. La situación ocurrió alrededor de las 00:50 horas e intervino personal de la Comisaría Segunda.

Según informaron fuentes policiales a La Opinión Austral, el grupo de personas se encontraba profiriendo insultos y causando disturbios en el lugar. Ante la gravedad de la situación, se solicitó la colaboración de personal de Infantería y del Comando de Patrullas local, quienes lograron calmar a los revoltosos y dispersarlos.

Arma de fuego.

Posteriormente, la familia residente en el domicilio afectado, denunció que un vehículo marca Ford Kinetic, con ocupantes masculinos, entre ellos un sujeto identificado como “Pelusa“, habría efectuado detonaciones de arma de fuego y lesionando a un hombre que se encontraba en el lugar. Sin embargo, la víctima se negó a proporcionar su identidad y presentaba solo escoriaciones visibles.

Tras recibir la denuncia, personal policial se dirigió al domicilio del presunto autor de los disparos y se entrevistó con su esposa, quien informó que su marido no se encontraba en el lugar. Con la autorización de la mujer se realizó un rastrillaje en la vivienda, pero no se encontraron armas ni otros elementos de interés para la investigación.

Finalmente, es necesario destacar que el hecho está relacionado con un caso que publicó La Opinión Austral el domingo. Se trata de que, a la madrugada, “Pelusa” fue acusado de realizar disparos, provocar disturbios y enfrentarse con vecinos y la policía. El incidente involucró agresiones, lanzamiento de piedras y la intervención de varias unidades policiales. Los uniformados habían allanado la casa en busca del arma, pero no la encontraron.