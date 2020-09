“Angie” Gironi aprobó el curso de entrenador provincial nivel 1

Angélica Gironi es una de las riogalleguenses que, luego de jubilarse, encontró en la práctica del newcom un lugar para compartir, integrarse y socializar.

Porque la disciplina se trata de eso. Un deporte en el que las personas adultas de más de 45 años pueden aprender. Es una variante del vóley con la diferencia que, en lugar de goles, se hacen pases.

Los equipos pueden ser mixtos (con mayoría de damas) y se juega en todo el país. Pasó de ser una práctica desconocida a una muy popular, a punto tal que está incluido en los Juegos Evita.

Iniciativa

“Me vinculé con la disciplina en el 2017, porque lo empecé a acompañar a Pato (Patricio Kaiser, su pareja), cuando tenía que ir a arbitrar”, comentó Angie a La Opinión Austral. “Recuerdo que miraba y no me llamaba mucho la atención”.

Cuando Patricio empezó a trabajar en el Boxing como entrenador empezó a ir: “Como para hacer algo, me encantó y no dejé de practicarlo”.

“El único equipo que integré y pienso integrar es el del Boxing. Siempre digo que el día que me vaya del club, no pienso ir a ningún otro”, asegura.

Antes de esta situación de pandemia habían empezado a entrenar en horario nocturno: “Para que puedan concurrir todos. Hay en el grupo gente que todavía trabaja y se le complica”.

Por qué newcom

“Porque en realidad, una vez que me jubilé, no estaba haciendo nada, tampoco encontraba algo que me guste. Ir al gimnasio no me atraía, y cuando empecé a jugar me gustó mucho”.

No sólo es cuestión del juego: “Sociabilizás con personas de tu misma edad, me reencontré con amigos, conocí a muchos más”.

Uno crea lazos, más allá de la competencia: “Se hacían reuniones en las que organizábamos viajes. Es agradable integrarse a otros grupos”.

Curso

El año pasado viajó a El Calafate para asistir a un curso de entrenadores que dictó Beatriz Justiniano: “En un principio, me sentí motivada en hacerlo, pero después no se dio. No quise”.

Como se mantiene al tanto de las actividades que se generan, supo del curso de entrenador Nivel 1: “Estábamos sin hacer nada, empezó el curso online y me decidí. La idea era interiorizarme un poco más en la tarea de un entrenador, viendo otro aspecto del newcom, no sólo como jugadora”.

La tecnología

Al principio se le hizo difícil por el tema del Zoom: “No soy especialista en el uso de este tipo de aplicaciones. Clase a clase me fui enganchando, y completé las 20 horas”.

La exigencia fue por la cantidad de trabajos prácticos: “Fue lo que más le costó. Sumado a las planificaciones”. El domingo fue la evaluación final: “Con eso no tuve problemas”.

Proyecto

Con respecto a su planificación, respondió: “No pienso por ahora entrenar ningún equipo. Lo hice por interés de aprender y entender al entrenador. El que está en ese lugar”.

Está convencida que con el curso Nivel 1 no basta: “Falta la experiencia, haber trabajado con grupos, como en cualquier deporte”.

En el futuro, quiere seguir jugando y la idea es seguir con las capacitaciones, no en lo inmediato.

Concluyó conforme con su desafío personal