El acto, que tuvo lugar en la tarde de este miércoles, estuvo encabezado por la presidenta del Concejo Deliberante, Paola Costa, y contó con la presencia del secretario de Estado de Ambiente de Santa Cruz, Mariano Bertinat; el secretario de Gestión Legal y Técnica Municipal, Gonzalo Chute; la secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial, Natalia Quiroz, y el diputado por el Municipio de Río Gallegos, Eloy Echazú, entre otras autoridades.

Macanudo, V. Ibáñez, M. Bertinat, G. Chute y M. Molina descubren la placa. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

En diálogo con el móvil de La Opinión Austral, el licenciado en Artes Visuales con orientación en Escultura contó: “Llevó mucho tiempo de trabajo y mucha investigación. No es solamente una obra escultórica, tiene todo un porqué conservar el macá tobiano”.

Precisó que “está realizada toda en hierro, con materiales reciclados, hay partes de autos y materiales nuevos como la chapa 14; es un trabajo de ocho meses, pudimos terminarla y estamos muy felices”.

Guardianes del Estuario acompañó la inauguración. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Con la obra inaugurada, Molina expresó su “felicidad, todavía no caigo. Hoy en día ya no me pertenece a mí, sino a todos los santacruceños“.

La imponente escultura está ubicada en Orkeke y Carlos Gardel. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

La escultura tiene un mecanismo que habilita movimientos en épocas claves que tienen que ver con la especie. “Cuando el macá tobiano llega a las costas del río Gallegos, la escultura va a estar con las alas cerradas y la cabeza gacha, y cuando migra al noroeste, estará con las alas abiertas como se lo ve ahora y con la cabeza alta. Esto es también para que el público pueda conocer un poco más y sea un instrumento de educación”, señaló.

Cerrando, Molina afirmó: “Es el aporte para quienes se pasan la vida estudiando y cuidando las aves, es un granito de arena para concientizar“.

Cabe recordar que Molina es ganador del concurso nacional de Escultura Sonora “SonorARTE” con la obra “Sonidos del Viento”, que será emplazada en la nueva terminal de ómnibus, en el acceso a Río Gallegos.

“Hoy ya no me pertenece a mí, sino a todos los santacruceños” MATÍAS MOLINA, ESCULTOR

Asociación Ambiente Sur y el grupo Guardianes del Estuario también fueron parte de la inauguración y la coordinadora de Educación Ambiental, Vanina Ibáñez, manifestó: “Estamos muy contentos de acompañar y estar celebrando que tenemos una escultura del macá. Estas acciones dan cuenta de la importancia y la relevancia que tiene actualmente el ambiente, hace 16 años que trabajamos, el macá tobiano es un emblema, es una especie que está en peligro de extinción y es endémica de la provincia. Que haya más espacios para que sea reconocida es muy importante para nosotros, nos enorgullece y nos da mucha esperanza saber que más vecinos, más vecinas e infancias van a conocer sobre el macá tobiano”.

Es de destacar que la escultura tiene una ubicación estratégica, emplazada en Orkeke y Carlos Gardel, a metros del Centro de Interpretación Ambiental “Estuario del río Gallegos” y justamente en cercanías al sector donde se suelen hacer los conteos de la espacie.

Macanudo celebra la inauguración de la escultura.

“Este es un espacio para que más personas conozcan sobre al macá, es un gancho para conocer acerca del ambiente natural con el que estamos vinculados y que es muy importante que nos comprometamos en su cuidado”, cerró.