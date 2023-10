Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A una semana de la desaparición de Matilda, Rodrigo Arredondo y Carola Bórquez siguen buscando incansablemente a su mascota de siete años.

Se trata de una gata raza Angora, de pelaje color blanco y con manchas grises, y ojos azules, que fue vista por última vez en la zona del barrio Los Pioneros de Río Gallegos.

Para encontrarla, sus dueños crearon una cuenta de Instagram (@se_busca_matilda) donde difunden la búsqueda y también van registrando las novedades. En territorio, hablaron con los vecinos del barrio y todas las noches recorren diferentes sectores esperando que al escuchar sus voces o el sonido de las croquetas golpeando el plato metálico, se asome.

El platito con croquetas para hacer ruido y llamarla.

En la noche del viernes, en cercanías al barrio Militar y a apenas unas cinco cuadras del barrio Los Pioneros, Rodrigo decidió sentarse para descansar, ya había caminado durante una hora y media.

Estaba en la calle Roberto Galián cuando “de repente viene un patrullero y me paran para preguntarme qué estaba haciendo. Es lógico”, reconoció en diálogo con La Opinión Austral y continuó: “Ves a alguien caminando por un barrio a esa hora y hay una preocupación por parte de los vecinos que llaman por teléfono porque hay alguien que no conocen que está mirando para las casas y con una lata de comida haciendo ruido”.

“Les expliqué que estaba buscando a la gata y en un momento por procedimiento, porque así corresponde, me piden el documento de identidad y me di cuenta de que no lo había llevado, me lo había olvidado, entonces le digo: ‘Mirá, no tengo el documento pero tengo la tapa de La Opinión Austral‘ y le mostré la tapa del diario de hoy, donde estaba el titulo de la búsqueda de Matilda, eso fue suficiente para que comprendieran que verdaderamente lo único que estaba haciendo era buscar a mi gata“.

Acto seguido, el personal policial le preguntó cómo era la gata para estar atentos.

“Tuvieron un gesto muy lindo, estaban cumpliendo su trabajo, y una vez que confirmaron que era yo, me pidieron el teléfono y se comprometieron a difundirlo“, contó agradecido.

Ya son varios los barrios que han recorrido y pensando en esta inusual situación de una persona merodeando con un plato es que hay una metodología que intentan llevar adelante.

“Los vecinos saben en qué barrios estoy caminando y de a poquito, voy avisando. Por lo general cuando voy a algún barrio nuevo, le pido a alguien que por favor mande algún mensaje al grupo de los vecinos avisando que estoy buscando a la gata, así están en conocimiento. Sabía que en algún momento al estar caminando y mirando para dentro de las casas, lo lógico era que alguien llamara a la Policía“, reconoció.

La búsqueda continúa y la recompensa de 50 mil pesos sigue en pie. Si alguien vio a Matilda se puede comunicar al (011) 6727-8231 o (011) 6999-2522.