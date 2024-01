Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la sede de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) en Ciudad de Buenos Aires, este miércoles tuvo lugar una reunión entre autoridades del sindicato, la normalizadora provincial y el ministro de Trabajo de Santa Cruz.

Participaron del encuentro Sergio Luis Macagno, abogado de AMRA; Manuel Trim, líder internacional Flybondi; Eduardo Taboada, secretario general de AMRA; Julio Gutiérrez, ministro de Trabajo de Santa Cruz; Sandra Sonia Ayala, normalizadora del AMRA Seccional Santa Cruz, y Pablo Crispo, secretario de organización.

La Dra. Ayala, delegada normalizadora de la Seccional Santa Cruz desde 2022, ha realizado un recorrido por distintas localidades de las zonas norte y sur de la provincia.

Trabajador médico

En primera instancia, sobre el panorama con el que se ha encontrado, comentó a La Opinión Austral: “Fue muy positivo porque conocimos los hospitales, al médico dentro del hospital con sus necesidades, dónde faltan ambulancias, dónde falta un tomógrafo, dónde falta reforzar el sistema de limpieza, además de estar defendiendo al trabajador médico. Ya tenemos varios casos que estamos resolviendo de Río Turbio, 28 de Noviembre y Caleta Olivia“.

Señaló que las diferentes problemáticas que observaron fueron presentadas al Dr. Claudio García, ministro de Salud y Ambiente de la gestión anterior, y “ni nos recibió“.

Abuso de autoridad y mobbing serían algunas de las problemáticas que padecen.

“Hemos llevado temas puntuales: el acoso laboral, el abuso de autoridad por parte de los directivos, el mobbing, el exceso de horas que trabaja un médico; por ejemplo, un médico de Terapia Intensiva haciendo siete guardias seguidas, no hay cuerpo que resista”, manifestó y agregó que “tuvimos que hacer varios escritos y pedir intervención a nuestro abogado. Nos quedamos muy preocupados con esa situación y pidiendo soluciones”.

Las audiencias solicitadas por la AMRA a las autoridades provinciales de Santa Cruz, señaló, son para “plantear estas situaciones, no podemos permitirlas más. El desgaste que tiene un médico con una guardia de 24 horas es impresionante, imaginate siete o 10 guardias seguidas de terapia intensiva”.

Ayala indicó, entre otras problemáticas, que “los médicos vienen, pero no tienen las condiciones y se van. No podemos retenerlos. Y los médicos que están, la mayoría son maltratados, esto surgió en la gestión anterior, espero que en esta gestión no pase, pero si pasa tomaremos las medidas que tengamos que tomar“.

Encuentro

Abordando estas situaciones, se llevó adelante la reunión con el ministro de Trabajo, la cual se extendió durante aproximadamente una hora y media. “Fue muy positiva, estamos muy contentos. Se marcaron situaciones puntuales de los próximos objetivos que tenemos cada parte”, valoró Ayala sobre el encuentro que tuvo lugar este miércoles.

Cerrando, sobre su rol como delegada normalizadora, manifestó: “Estoy muy contenta porque me han dado una gran responsabilidad como delegada de la seccional de Río Gallegos, que es la que queremos conformar. Esperemos el apoyo de todos los médicos y médicas de Santa Cruz para que podamos sumar fuerzas, seamos cada vez más y podamos llegar a las paritarias para pelear por nuestros salarios, que son paupérrimos“.