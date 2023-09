Con una misa presidida por el obispo diocesano, monseñor Jorge Lugones SJ, la diócesis de Lomas de Zamora agradeció y despidió en la noche del miércoles a monseñor Ignacio Medina, quien fue obispo auxiliar y el 14 de octubre iniciará su ministerio pastoral en la diócesis de Río Gallegos, que congrega a Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La misa de despedida tuvo lugar en la parroquia Inmaculada Concepción. Foto: Eclesia

La misa se celebró en la parroquia Inmaculada Concepción en Monte Grande, fue concelebrada por varios sacerdotes y contó con la participación de fieles y dirigentes laicos.

En sus palabras de despedida, monseñor Medina recordó su inicio pastoral, marcado por la pandemia, tras ser ordenado obispo en febrero de 2020, “un comienzo de episcopado difícil porque fue sin pueblo, sin comunidad y sin altar“, dijo y agradeció, no obstante, su paso por la iglesia diocesana: “Como dice el salmo, doy gracias a Dios de todo corazón por haber vivido estos tres años y medio en esta hermosa diócesis de Lomas de Zamora”.

El obispo Medina junto a sacerdotes que concelebraron la misa. Foto: Eclesia

“Me voy feliz, me voy pleno, con ganas de volcar todo lo aprendido en esta nueva diócesis de Río Gallegos, la cual me va a tocar pastorear y de la que no desconozco la realidad, sé adónde voy, les pido que sigan rezando por mí, para que sea el Señor quien guíe a esta diócesis de Río Gallegos”, completó.

Laicos de la diócesis despidieron al obispo. Foto: Eclesia

Es de destacar que el inicio del ministerio pastoral de monseñor Medina como obispo diocesano, que tendrá lugar en el Colegio Salesiano de Río Gallegos, contará con la presencia del nuncio apostólico en Argentina, Miroslaw Adamczyk.