Inolvidable: fue papá y después cantó con su ídolo

El festival por el 136 aniversario de Río Gallegos lo está teniendo todo: shows de artistas internacionales, todo el talento local y muchas emociones, en un evento que sin duda quedará para la historia por la masiva concurrencia de público a lo largo de cada una de las noches en el predio de Boxing Club.

Uno de los vecinos que no olvidará jamás lo que sucedió ayer en el marco del festejo es Axel Vargas, el vocalista de Banda Extrema (junto con Darío Parraga) que, luego de presentarse en el escenario mayor, fue invitado por el mismismo Rodrigo Tapari, el reconocido artista nacional que tuvo la anteúltima presentación de la quinta noche ante más de 50 mil personas, que tras ello cerró el grupo cuartetero La Konga.

En ese marco, el exRáfaga vio una bandera de la familia de Axel que decía “Rodrigo Tapari, cantá con Axel Vargas de Banda Extrema”. Era su sueño y lo cumplió.

Así, durante unos minutos, cantaron a dúo y Tapari cerró el encuentro con un gran abrazo con el artista local.

Luego de esta inolvidable presentación, el artista visitó los estudios de LU12 AM680 y compartió sensaciones con el locutor Carlos Saldivia.

“Nunca me imaginé que iba a decir mi nombre, estaba al costado del escenario... no pude ni emocionarme... no tenía llanto, nada, estaba muy nervioso”, recordó. “Había una multitud de gente, no podía creer estar encima de ese escenario con tanto público”, agregó el cantante de 21 años, quien también cantó algunos temas al aire de la “Decana de la Patagonia”.

Canta desde los 15 años, a esa edad comenzó subiendo videos en su Facebook. A los 17 años arrancó con su carrera musical y desde entonces integra la Banda Extrema, agrupación que llegó a tener 13 integrantes y hoy está compuesta por siete músicos.

Marcó que este fue un festejo por duplicado, ya que el miércoles fue padre de su primer hijo: Eithan Benjamín.

“Estamos en el fin del mundo y no se nos dan muchas oportunidades como en el norte, donde se maneja más la movida”, analizó el joven artista que pudo cumplir el sueño de cantar con su ídolo