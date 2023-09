El secretario gremial del gremio de la sanidad APROSA-FESPROSA, Freddy Sánchez Céspedes, se refirió este jueves al reinicio de la paritaria sectorial de salud, donde los diferentes sindicatos que la integran comenzaron con sus respectivas demandas al Poder Ejecutivo, la gran mayoría de ellas vinculada a lo salarial.

El dirigente señaló que el Gobierno ya había pautado la reanudación de la paritaria para el mes de octubre, para ver qué era lo que había pasado en el transcurso de este tiempo. Según sostuvo, “el deterioro de los salarios ha sido mayúsculo por el tema de la inflación; este año ha golpeado fuertemente a los bolsillos de los trabajadores y fundamentalmente a los trabajadores de la salud, sumado a la devaluación que hubo el día después de las elecciones de un 22%, que fue catastrófica“, dijo.

Al respecto, Sánchez Céspedes manifestó que es muy difícil poder predecir qué va a pasar acá hasta fin de año. Sobre el debate en paritarias, manifestó que el Ejecutivo prefirió -antes de hacer una oferta- escuchar qué proponían los gremios, para después poder evaluar. “Desde nuestro sector hemos sido muy claros, hemos pedido que el aumento de la unidad salario sea de 1.200 para que repercuta en todos los ítems“, subrayó.

Puntualizó que se busca, además, la creación de códigos que “para poder equiparar todo lo que se ha perdido hasta este tiempo, porque se ha ido diluyendo con la inflación“. Asimismo, remarcó que las horas extraordinarias “vienen a ser como un presentismo encubierto, porque para aumentar los ingreso el personal tiene que venir a trabajar un sábado, un domingo o hacer horas extra a la noche“, o sea “todo esto se ha ido desvirtuando tremendamente“.

Para el dirigente de APROSA, el personal sanitario “tiene que salir a hacer eso porque el sueldo no le alcanza a ninguno”.

Por su parte, fue consultado sobre si habían hablado del bono extraordinario que anunció el Gobierno nacional, que invitó a las provincias a adherir. En ese sentido, respondió que como ya es de público conocimiento Santa Cruz “no adhiere a eso, como varias provincias que son como catorce”, en referencia a que en nuestra jurisdicción ya se abonó una cifra de 100 mil o 60 mil pesos a los empleados públicos, según el sueldo que percibían.

“Un médico, sin guardias, está entre 400 y 400 y pico de mil de pesos; miren lo que es comparado con lo que gana un trabajador del petróleo de menor rango, que está alrededor de un millón y medio de pesos; ni hablemos de los otros que tienen cargos un poco más altos inclusive”, expresó el médico. Y señaló: “Cuando nos dicen: ‘¿Por qué no hay médicos?‘ y bueno, ahí está la explicación, porque no es atractivo, lamentablemente es así y esto hasta que no haya una buena recomposición no vamos a tener especialistas“.