El Hospital SAMIC y la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Dr. José Formenti se encuentran trabajando en la aplicación del protocolo de actuación ante la aparición de un caso sospechoso de sarampión en El Calafate.

La situación actual tiene su origen en una persona que presentó síntomas y fue atendida en el hospital local. El cuadro clínico coincidió con sarampión y los análisis de sangre también.

Por estas horas, se aguarda la confirmación del Instituto Malbrán de Buenos Aires, pero mientras tanto los protocolos indican que deben realizarse acciones de bloqueo para que no haya contagios.

“Los equipos de gestión de los centros de salud de El Calafate, en un trabajo articulado, planificaron estrategias de prevención y control que se llevarán adelante en nuestra comunidad a partir de mañana, jueves 4 de septiembre, desde las 09:00 hs”, dice en el comunicado que fue publicado este miércoles por el Hospital SAMIC y la Unidad Formenti.

“Las primeras horas son fundamentales para realizar el abordaje”. ESTEFANÍA STRICKER, REFERENTE DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN

“Invitamos a la población a acompañar estas acciones, presentando los carnets de vacunación y/o libretas sanitarias actualizadas de cada integrante de la familia”, concluye.

En tanto que la referente del Programa Ampliado de Inmunización de la provincia, Estefanía Stricker, destacó que “las primeras horas son fundamentales para realizar el abordaje y las acciones en función a la prevención y el control de foco, al tratarse de enfermedades altamente contagiosas”.

“No es una campaña masiva. No es que toda la población debe venir a vacunarse”. VIRNA ALMEIDA, EPIDEMIÓLOGA

De acuerdo a lo informado por la Provincia, desde este viernes, los equipos de Epidemiologia, Inmunizaciones y agentes sanitarios de El Calafate reforzarán acciones de abordaje territorial, para fortalecer la prevención de enfermedades virales con alto nivel de contagiosidad, a través de la verificación de esquemas de vacunación completos, garantizando el acceso a la vacunación.

“No es una campaña masiva. No es que toda la población debe venir a vacunarse”, aclaró la epidemióloga Virna Almeida a Señal Calafate.

En cuanto a la acción de bloqueo estiman que unos 50 lotes sean el primero objetivo. La campaña consistirá en que el personal de salud visite a las familias para constatar que los adultos cuenten con el plan de vacunación contra el sarampión que contempla tres dosis. En caso de no tener las dosis correspondientes o no contar con acreditación se le pedirá que reciba una dosis de refuerzo.

La paciente

Por otra parte, sobre el estado de salud de la paciente, Almeida señaló que se encuentra en buen estado y que no requirió internación.

En tanto que sobre el origen del posible caso, la profesional comentó que se está siendo estudiado ya que ni la paciente ni su entorno han viajado recientemente.