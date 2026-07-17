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Un detenido que se encontraba alojado en la Comisaría Segunda de El Calafate logró escapar durante la noche del jueves y es intensamente buscado por todas las áreas de la Policía de Santa Cruz.

Se trata de Nicolás Adrián Núñez Servín, de 31 años, quien permanecía privado de su libertad desde hacía varios días tras ser detenido por el robo de una motocicleta y distintos elementos sustraídos en al menos cuatro viviendas de la localidad.

Durante la jornada del jueves, Núñez Servín y otro acusado, identificado como Zamora, fueron indagados en el marco de la investigación por los recientes hechos delictivos registrados en la Villa turística.

Tras la audiencia judicial, Núñez Servín continuó detenido mientras se resolvía su situación procesal. Sin embargo, horas más tarde logró escapar de la dependencia policial.

Cómo fue la fuga

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el detenido estaba alojado en una oficina que fue acondicionada como lugar de detención debido a la falta de espacios adecuados para personas privadas de la libertad.

Las precarias condiciones de seguridad se conjugaron con la falta de personal policial, ya que la guardia contaba solo con dos efectivos en funciones, detalló Señal Calafate.

Intensa búsqueda y pedido de colaboración

La División de Investigaciones (DDI) de El Calafate difundió un pedido de colaboración para localizar al prófugo.

Según la información oficial, la última vez que fue visto vestía una campera rompevientos roja marca Nike con capucha y un pantalón negro.

Las autoridades solicitaron a los vecinos de El Calafate y de localidades cercanas que, ante cualquier dato que pueda contribuir a la localización de Nicolás Adrián Núñez Servín, se comuniquen de inmediato con la línea de emergencias 911 o se acerquen a la dependencia policial más cercana.

Mientras tanto, la Policía mantiene un amplio operativo de búsqueda para intentar recapturar al detenido.