Cierre del aeropuerto de Río Gallegos: cuánto cuesta viajar a El Calafate en colectivo y los nuevos horarios disponibles Con el aeropuerto de Río Gallegos cerrado por obras hasta diciembre, los pasajeros deben trasladarse hasta El Calafate para tomar vuelos. Ante este panorama, las líneas de colectivos sumaron más frecuencias y ofrecen servicios especiales de charter privado. Precios y otras rutas disponibles para conectar con el resto del país.

Desde el 1° de septiembre, el Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández de Río Gallegos cerró sus puertas por obras de rehabilitación en la pista 07-25. Los trabajos, a cargo de Aeropuertos Argentina 2000, se extenderán durante 113 días y la reapertura está prevista para el 22 de diciembre de 2025.

Mientras tanto, quienes necesitan viajar en avión deben trasladarse hasta El Calafate, lo que provocó un aumento en la demanda de colectivos, remises y servicios particulares. Los precios varían entre 30 mil y 80 mil pesos por persona, dependiendo del servicio.

Más frecuencias de colectivos entre Río Gallegos y El Calafate

Ante este nuevo panorama, la empresa Taqsa Marga confirmó que duplicó la cantidad de frecuencias para garantizar la conectividad. En diálogo con LU12 AM680, Santiago Gómez titular de la empresa de transporte terrestre explicó que “aumentamos la frecuencia pasando de dos a cuatro salidas diarias, tanto Río Gallegos – El Calafate como El Calafate – Río Gallegos. Todas las frecuencias tienen parada en el aeropuerto de El Calafate”.

Además, detalló los horarios de salida desde Río Gallegos:

03:00 hs → Llega al aeropuerto de El Calafate a las 07:00, ideal para los vuelos de la mañana.

09:00 hs → Llega a las 13:00.

12:00 hs → Servicio de mediodía.

20:30 hs → Última salida del día.

“Los horarios están pensados para que la gente no tenga que esperar demasiado entre el arribo al aeropuerto y la salida de su vuelo”, destacó Gómez.

Según pudo saber este medio, los precios de los pasajes desde la capital santacruceña hasta la villa turística parten desde los $34.000.

Además de los servicios regulares, Taqsa Marga incorporó un servicio ejecutivo: “Empezamos a ofrecer un charter privado para personas o familias que quieren que el transporte los pase a buscar por la casa y los lleve directamente al aeropuerto. Es un servicio más personalizado y ya tenemos varias reservas”, indicó Gómez.

También mencionó que generan conectividad para Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, San Julián y la Cuenca Carbonífera, donde hay mucha gente que usa habitualmente sus servicios.

Viajar a Buenos Aires: opciones disponibles

Actualmente, no todas las empresas de micros llegan directo a Buenos Aires desde Río Gallegos. “Hoy solo lo hace Andesmar. Nosotros llegamos hasta Comodoro Rivadavia y desde ahí los pasajeros pueden continuar con Via Tac o Via Bariloche hacia Buenos Aires o Córdoba”, explicó Gómez.

Mientras tanto, muchas personas optan por viajar vía Punta Arenas (Chile) para conseguir mejores tarifas internacionales: “Hay pasajeros que conectan desde Santiago de Chile a Córdoba, por ejemplo. Los fines de semana la demanda aumenta, pero tenemos servicios diarios hacia allá”, agregó.

Según explicó, el cierre del aeropuerto también impactó en el transporte de cargas por lo que empezaron a absorber parte del servicio que antes se realizaba en avión: “Florerías y otros comercios que trabajaban con cargas aéreas ahora lo hacen con nosotros. Con Taqsa Pac cumplimos ese servicio desde Buenos Aires y Córdoba, incluso conectando con El Calafate”.