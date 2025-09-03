Milagro en la ruta: una nena de El Calafate salió ilesa de un vuelco cuando viajaba envuelta en la bandera que le regaló el peregrino Marcelo Agüero Una familia residente de El Calafate sufrió un grave accidente cuando viajaba a Salta. Sorprendentemente, su hija salió ilesa. La pequeña viajaba envuelta en la bandera del Milagro que le había regalado el peregrino Marcelo Agüero días atrás durante su camino hacia la tradicional Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro.

Una familia oriunda de Salta, pero que actualmente reside en El Calafate, sufrió un grave accidente automovilístico cuando viajaba rumbo a su provincia natal para participar de la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, una de las celebraciones religiosas más importantes de la Argentina.

Según pudo saber La Opinión Austral, el vehículo en el que viajaban volcó en la ruta, generando un gran susto entre los ocupantes. Sin embargo, lo más conmovedor fue que la hija del matrimonio resultó completamente ilesa, pese a la gravedad del siniestro. Al momento del vuelco estaba envuelta en una “bandera del Milagro” que días antes le había regalado el peregrino salteño Marcelo Agüero.

Agüero partió el pasado 10 de julio desde Ushuaia con el objetivo de llegar caminando hasta Salta para la tradicional fiesta patronal. Durante su recorrido, se cruzó con la familia en la ruta y le entregó a la pequeña la bandera que ahora, para la familia, se convirtió en “símbolo de protección” durante el accidente.

Tras el vuelco, la familia se comunicó con él para agradecerle por el gesto y le contaron el detalle que emocionó a todos: la niña salió sin una sola lesión y, al momento del siniestro iba cubierta con la insignia religiosa.

Camino hacia la Catedral Basílica

Luego del accidente y ya recuperados del gran susto, la familia siguió camino a Salta y ya están a la espera de la llegada de Agüero. Juntos planean ingresar a la Catedral Basílica del Señor y la Virgen del Milagro como signo de fe y agradecimiento.