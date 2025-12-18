Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves, desde las 19 horas, se presentó en la ciudad de Buenos Aires la Copa Mundial 2028 de Natación en Aguas Frías, un certamen que culminará con el Winter Swimming World Championship 2028 y que se llevará a cabo en la provincia de Santa Cruz.

La Opinión Austral realizó una cobertura especial del evento y tuvo la oportunidad de dialogar con Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, sobre la competencia que tendrá como escenario un entorno natural de proyección global: el Parque Nacional Los Glaciares, frente al Glaciar Perito Moreno, en El Calafate.

“Muy importante, un gran acontecimiento, especialmente para Santa Cruz y El Calafate. Hemos conseguido que por primera vez salga de los países nórdicos, pero fundamentalmente con una visión de lo que buscamos en este momento para el desarrollo turístico de la Argentina”, dijo el funcionario.

Asimismo, destacó que el presidente Javier Milei “genera las condiciones para que cada vez nos visiten más personas de distintas partes del mundo y traer eventos, porque Argentina es un país seguro, estable, confiable, con gente maravillosa y lugares únicos”.

Para cerrar, Scioli enfatizó que el “turismo trae divisas y genera empleo en el país” y anticipó que, en lo que respecta a la secretaría que encabeza, “este año hubo un importante avance y el que viene va a ser mejor“.

