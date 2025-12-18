Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Patagonia fue designada como sede de la Copa Mundial 2028 de Natación en Aguas Frías, un certamen que culminará con el Winter Swimming World Championship 2028. La competencia tendrá como escenario un entorno natural de proyección global: el Parque Nacional Los Glaciares, frente al Glaciar Perito Moreno, en El Calafate, provincia de Santa Cruz.

Este jueves, desde las 19, el evento se presentó en la ciudad de Buenos Aires, en Piedras 1675, entre avenida Caseros y Finocchietto, con cobertura especial del Grupo La Opinión Austral. “Los esperamos para compartir juntos esta noticia histórica para Argentina en un encuentro especial que celebra el crecimiento turístico de nuestros parques, la proyección internacional del país y el espíritu de la natación en aguas frías”, expresaron desde la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.

Laura Morales, periodista de La Opinión Austral. FOTO: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Uno de los expositores fue el nadador Matías Ola, presidente de la asociación civil Nadando Argentina, quien hizo hincapié en que la propuesta representa “posicionamiento internacional, es turismo en temporada baja”, al tiempo que agregó: “Este campeonato rompe la estacionalidad, en pleno invierno, El Calafate recibirá atletas de todo el mundo, entrenadores, familias y equipos de prensa de todo el planeta. Los nadadores permanecerán más de 10 días”.

La elección de la villa turística reafirma el potencial de Santa Cruz para recibir competencias internacionales de alto nivel, con paisajes únicos como marco para el deporte extremo. En ese contexto, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, mantuvo días atrás un encuentro de trabajo con Daniel Scioli, secretario de Turismo de la Nación, para avanzar en una agenda común orientada al fortalecimiento del turismo.

FOTO: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Durante la reunión, definieron lineamientos para el lanzamiento del Winter Swimming World Championship 2028 y la estrategia de promoción internacional prevista en Finlandia, en el próximo mundial de la disciplina. Cabe agregar que las autoridades abordaron acciones de difusión de los parques nacionales y provinciales, junto al presidente de la Administración de Parques Nacionales, con el objetivo de coordinar estrategias que potencien los principales atractivos naturales a nivel nacional e internacional.

