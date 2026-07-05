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Una extensa investigación policial desarrollada durante las últimas semanas permitió dar un importante golpe contra una presunta banda vinculada a una serie de robos que afectaron a distintos comercios de El Calafate. El operativo, que incluyó allanamientos simultáneos en dos viviendas de la ciudad, concluyó con tres hombres detenidos, una mujer supeditada a la causa y el secuestro de una importante cantidad de elementos robados que ahora serán sometidos a pericias judiciales.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que las diligencias fueron ejecutadas durante la tarde del viernes por personal de la División de Investigaciones (DDI) y de la División Narcocriminalidad, en cumplimiento de órdenes libradas por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1, a cargo del juez Carlos Albarracín.

Los allanamientos se llevaron adelante en inmuebles ubicados sobre calle Pedro Ojeda y Pasaje 5 de Octubre, donde los investigadores reunieron pruebas que, según la pesquisa, permitieron esclarecer al menos cinco hechos delictivos registrados recientemente en la villa turística.

Robaban comercios tras violentar los accesos

De acuerdo con la investigación, los robos respondían a un mismo patrón de acción. Los autores presuntamente seleccionaban comercios durante la noche o la madrugada, forzaban puertas o accesos principales e ingresaban para apoderarse de distintos elementos de valor.

Agentes durante uno de los procedimientos. FOTO: AHORA CALAFATE

Tras semanas de tareas investigativas, análisis de evidencias y recolección de información, la Policía logró identificar a los presuntos involucrados y solicitar las órdenes de allanamiento que finalmente fueron autorizadas por la Justicia.

Durante los procedimientos fueron secuestradas prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante los robos, herramientas, un casco, teléfonos celulares y numerosos objetos que luego fueron reconocidos como parte del botín sustraído en distintos locales comerciales.

Además, según pudo saber este diario, personal de la Comisaría Primera recuperó otros efectos relacionados con un robo denunciado durante la madrugada del mismo viernes, ampliando así la cantidad de elementos recuperados. Todos los objetos secuestrados serán ahora sometidos a distintas pericias antes de ser restituidos a sus legítimos propietarios.

Tres detenidos y una mujer supeditada a la causa

Como resultado del operativo, cuatro personas quedaron a disposición de la Justicia. Tres hombres fueron aprehendidos y permanecen detenidos e incomunicados por disposición del Juzgado de Instrucción. Según trascendió, serán indagados el próximo lunes, instancia en la que podrán brindar su versión sobre los hechos que se les atribuyen.

Momento del traslado de uno de los sospechosos. FOTO: SEÑAL CALAFATE

En tanto, una mujer fue notificada de la causa, fijó domicilio y quedó supeditada al proceso judicial mientras continúan las actuaciones. Durante uno de los allanamientos también se constató la presencia de menores de edad, motivo por el cual intervino personal de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que evaluó la situación para garantizar la protección de los niños.

La investigación derivó en una causa federal

Uno de los hallazgos más llamativos del procedimiento surgió durante la inspección de uno de los inmuebles allanados. En el lugar, los efectivos encontraron una plantación de marihuana junto con un sistema de cultivo tipo indoor compuesto por una carpa especial, equipos de iluminación, ventilación, fertilizantes, balanza digital y distintos elementos utilizados para el procesamiento de la marihuana.

La plantación de marihuana. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Si bien los ocupantes contaban con autorización para realizar el cultivo, los investigadores detectaron presuntas irregularidades en las condiciones de seguridad y en el cumplimiento de los protocolos establecidos para este tipo de autorizaciones.

Ante esa situación, se dio inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal Federal, que inició una investigación específica para determinar si existieron incumplimientos de la normativa vigente.

Como consecuencia de ese hallazgo, uno de los hombres detenidos también quedó vinculado a la causa federal, que avanzará de manera paralela a la investigación por los robos. Mientras tanto, la causa principal continúa abierta. Los investigadores analizan los teléfonos celulares, la documentación y el resto de los elementos secuestrados para establecer si los sospechosos podrían estar relacionados con otros hechos denunciados recientemente en El Calafate.