Un choque entre dos motos ocurrió la mañana de este jueves en El Calafate, precisamente en la Av. del Libertador, y requirió la intervención de Bomberos.

Minutos después de las 08:00, personal de la División Cuartel 8ª acudió de urgencia a la intersección de la mencionada avenida y Casimiro Biguá tras reportarse un accidente vial que involucró a dos motociclistas.

Con el acompañamiento de la oficial inspectora Rocío Mansilla y la presencia del subcomisario Franco Albarracín, se desplegó un operativo de asistencia.

Los bomberos colocaron cuellos Philadelphia y realizaron el “empaquetamiento” (inmovilización total) de dos hombres que presentaban lesiones.

Posteriormente, ambos conductores fueron trasladados al nosocomio local en unidades del Hospital SAMIC, bajo la atención de los equipos médicos de las Dras. Machado y Solís.

