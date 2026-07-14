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La investigación por el presunto caso de violencia extrema contra un niño en El Calafate continúa avanzando y sumó en las últimas horas un capítulo determinante. El efectivo policial detenido por las graves lesiones que sufrió un menor de edad fue trasladado este lunes al Juzgado de Instrucción para prestar declaración indagatoria. Allí negó haber golpeado al niño y sostuvo que las heridas fueron consecuencia de una caída mientras jugaba. Sin embargo, el magistrado interviniente resolvió que permanezca detenido, al considerar que la investigación aún se encuentra en una etapa clave y que existen importantes elementos de prueba que deben ser profundizados.

La decisión judicial representa uno de los primeros pasos trascendentales dentro de una causa que conmociona a la comunidad de El Calafate y que mantiene en vilo tanto a la familia del menor como a la opinión pública. Mientras el niño continúa internado en el Hospital SAMIC, los investigadores buscan reconstruir con precisión qué ocurrió en las horas previas a su ingreso al centro de salud.

La declaración del acusado

El hombre imputado es un efectivo de la Policía de Santa Cruz y pareja de la madre del menor. De acuerdo con la investigación, al momento en que el niño sufrió las lesiones era quien se encontraba a cargo de su cuidado.}

Juzgado Penal y del Menor de El Calafate.

Durante la audiencia de indagatoria, el acusado rechazó cualquier responsabilidad penal y aseguró que nunca agredió físicamente al menor. Según manifestó ante el juez, las lesiones se produjeron cuando el niño sufrió una caída mientras jugaba, explicación que coincide con la versión brindada inicialmente cuando fue trasladado al Hospital SAMIC para recibir atención médica.

No obstante, esa explicación no logró modificar la situación procesal del imputado. Tras escuchar su declaración y evaluar los elementos incorporados al expediente hasta el momento, el juez resolvió mantener la detención mientras continúan desarrollándose distintas medidas probatorias.

La Justicia dispone ahora de un plazo legal de diez días para resolver la situación procesal del sospechoso, período durante el cual se incorporarán nuevas pruebas, declaraciones testimoniales e informes periciales que permitirán determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia un procesamiento.

El informe médico

La causa tuvo su origen cuando el niño fue asistido por profesionales del Hospital SAMIC de El Calafate. Durante la revisión clínica, el personal médico advirtió que las lesiones presentaban características que no se corresponderían con un accidente doméstico común.

Carlos Albarracín, juez de Instrucción de El Calafate.

Los especialistas constataron importantes golpes en la cabeza, una severa inflamación en uno de los ojos y múltiples lesiones de consideración en distintas partes del cuerpo. Además, durante la evaluación habrían detectado hematomas de diferente evolución temporal, un dato considerado de especial relevancia para la investigación.

Esa observación llevó a los profesionales a activar de inmediato el protocolo previsto para casos de presunto maltrato infantil, dando intervención a la Policía, al Juzgado de Instrucción y a los organismos provinciales encargados de garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

Precisamente, esos informes médicos constituyen hoy una de las principales evidencias que analiza la Justicia y que, según trascendió, no serían compatibles con la explicación brindada por el imputado acerca de una simple caída mientras el menor jugaba.

El nene continúa internado

Mientras la causa avanza en el ámbito judicial, el niño permanece internado bajo observación permanente en el Hospital SAMIC.

Durante los últimos días fue sometido a distintos estudios destinados a evaluar la magnitud de las lesiones sufridas y controlar su evolución clínica. Si bien continúa bajo seguimiento médico, los profesionales mantienen un estricto monitoreo para verificar su recuperación y descartar nuevas complicaciones derivadas de los golpes.

En paralelo, los investigadores continúan reuniendo evidencia. Entre las medidas previstas figuran la ampliación de informes médicos, nuevas entrevistas testimoniales, pericias complementarias y el análisis de toda la información que permita establecer con precisión cómo y cuándo se produjeron las lesiones.