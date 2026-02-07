Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dos perros de raza pitbull atacaron a un joven en El Calafate causándole múltiples lesiones. El hecho tuvo lugar este viernes al mediodía en inmediaciones del barrio Calafateños 1.

De acuerdo a lo que dio a conocer Señal Calafate, los canes se abalanzaron sobre el joven mientras estaba caminando. Como consecuencia del ataque, sufrió múltiples mordeduras en sus brazos.

La víctima fue trasladada al Hospital SAMIC, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

Cabe mencionar que la familia del joven radicó la denuncia pertinente.

Desde Bienestar de la Fauna Urbana de El Calafate, un espacio que comparten proteccionistas independientes, manifestaron: “Nos solidarizamos con la familia y como dijo el papá del menor: ‘Esto es responsabilidad del cuidador’. Se debe hacer cumplir la ley vigente y la ordenanza y sólo se logrará cuando se cumpla con el Programa de Control Poblacional de perros y gatos que abarca toda la problemática con medidas éticas y eficientes”.

“Por favor comunidad, ayuden a que esto se cumpla”, pidieron.

No es la primera vez que un transeúnte es atacado por pitbulls en ese barrio. En agosto del año pasado, un trabajador “toma estado” de Servicios Públicos se encontraba haciendo la lectura de los medidores de consumo eléctrico cuando dos perros pitbull corrieron hacia él para atacarlo.

El trabajador de 43 años fue mordido en brazos y piernas.

El empleado intentó detenerlos, pero no pudo. Los canes lo mordieron en brazos y piernas y al caer a una especie de zanjón, sólo pudo cubrirse el rostro e intentar sacarse de encima los perros.

Después de unos instantes, logró incorporarse subir al vehículo de la empresa y conducir hasta la oficina de SPSE, donde fue asistido por sus compañeros y trasladado al hospital.