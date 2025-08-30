Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un empleado de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) de El Calafate fue atacado por dos pitbulls mientras se encontraba trabajando.

De acuerdo a lo consignado por Ahora Calafate, el hecho ocurrió en la mañana del miércoles en el barrio Calafateños. En la calle 3053, un trabajador “toma estado” se encontraba haciendo la lectura de los medidores de consumo eléctrico cuando dos perros pitbull corrieron hacia él para atacarlo.

Al menos uno de los perros ya atacó a otras personas, indicaron vecinos del sector.

El empleado de 43 años intentó detenerlos, pero no pudo. Los canes lo mordieron en brazos y piernas y al caer a una especie de zanjón, sólo pudo cubrirse el rostro e intentar sacarse de encima los perros.

Después de unos instantes, el trabajador logró incorporarse subir al vehículo de la empresa y conducir hasta la oficina de SPSE.

“Una vez al año tenemos un incidente de estos”. MATÍAS CORTIJO, GERENTE DE SPSE EL CALAFATE

Ensangrentado y en shock, fue asistido por sus compañeros y trasladado al hospital, donde le realizaron las atenciones en las heridas lacerantes en piernas y brazos. Afortunadamente no requirió internación.

Al respecto, el gerente de SPSE El Calafate, Matías Cortijo, lamentó que “es un hecho que se repite, una vez al año tenemos un incidente de estos“.

Ante esta situación, dio a conocer que están evaluando con los abogados qué acciones tomar porque “no podemos dejar que esto siga pasando y que nuestra gente termine lastimada por hacer su trabajo en la vía pública”.

Cortijo recordó que “esos perros deberían estar dentro de su propiedad y no sueltos en la calle” y cuestionó la tenencia de “perros de esa agresividad” en zonas urbanas.

Cerrando, realizó un llamado a la comunidad. “Mi invitación a la gente es permítanos hacer nuestro trabajo, cuidemos a nuestros empleados, ellos son trabajadores, lo mismo que todos nosotros. No tienen por qué salir lastimados haciendo su tarea“.