Ianni presentó un proyecto para que el aeropuerto de El Calafate vuelva a ser internacional

La senadora nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni, presentó dos propuestas en la Cámara Alta destinadas a mejorar la capacidad turística de la provincia. Los proyectos corresponden a la recuperación de la categoría internacional (estatus H24) para el Aeropuerto “Comandante Armando Tola”de El Calafate y un plan de mejoras en la infraestructura de los pasos fronterizos de la provincia.

En referencia a estas iniciativas, la legisladora habló con LU12 AM680 y FM Láser 92.9 Río Gallegos para brindar detalles y además habló de los avances para la re apertura de los viajes y el turismo.

"Lo que pedimos hoy es poder tener nuevamente la categoría de internacional pero de manera fija", expresó la senadora en referencia al aeropuerto de la villa turística. Según se especifica en el proyecto, el aeropuerto actualmente cuenta con Servicio de Tránsito Aéreo, ANAC, Intercargo, PSA, SSEI (bomberos PFA) combustible Jet A1 y AVGAS 100LL, Senasa, y servicio de de limpieza de nieve en pista. Sin embargo, solicitan tener el servicio de Aduana de forma permanente en la localidad, ya que ahora es a requerimiento.

Ianni expresó que la categoría de Internacional para estas instalaciones se consiguió después de mucho esfuerzo de las autoridades municipales, provinciales y nacionales durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No obstante, señaló que este estatus se perdió en el 2016 por determinación del gobierno del ex presidente Mauricio Macri. Ante esta situación, el proyecto presentado por la senadora santacruceña solicita al Poder Ejecutivo Nacional que arbitre los medios necesarios para devolver la categoría al aeropuerto calafatense.

"Cuando se retome la actividad, la idea es que los turistas que vienen del exterior no tuvieran que pasar necesariamente por Buenos Aires", aseguró la legisladora. Además, argumentó que uno de los objetivos es evitar que los vuelos transiten por zonas con alta conglomeración de personas, a fin de evitar contagios.

Respecto al plan de mejoras para los pasos fronterizos de la provincia, Ianni contó que se enfoca principalmente en Dorotea y Río Don Guillermo, ubicados ambos en cercanías a la localidad de Río Turbio. La iniciativa tiene como objetivo agilizar los trámites migratorios que allí se realizan y mejorar la calidad del servicio. La legisladora explicó que se sistematizan todos los procedimientos de ingreso y egreso de turistas, por lo cual se producen largas demoras. "Además hay que sumarle los controles sanitarios cuando se reabran las fronteras", acotó.

Re apertura de la actividad turística

La senadora Ianni apuntó que lo primero que se retomará serán los vuelos de cabotaje para el turismo interno. Sin embargo, aseguró que a pesar de haber anuncios de una posible vuelta de los viajes aéreos para el 1 de octubre, "en esta situación de pandemia estipular una fecha es muy difícil".

En ese sentido, la legisladora adelantó que los protocolos de bioseguridad para los vuelos ya están elaborados y fue un trabajo en conjunto de los ministerios de Transporte, Turismo y Salud de la Nación, en conjunto con Aerolíneas Argentinas.

La vuelta de la actividad aerocomercial y los servicios turísticos en los destinos depende pura y exclusivamente de un criterio sanitario. "Si no somos capaces de cuidarnos nosotros no vamos a poder recibir gente", subrayó Ianni. Además enfatizó que "hay muchas provincias que tuvieron que volver hacia atrás porque hay gente que no entendió".

Por último, volvió a señalar que los protocolos para medios de transporte, servicios de hotelería y gastronomía ya están, "pero que hay que aplicarlos cuando las condiciones sanitarias lo permitan"