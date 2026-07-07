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La investigación por el trágico siniestro vial ocurrido en la noche del lunes en El Calafate ingresó en una etapa decisiva. Mientras la comunidad continúa conmocionada por la muerte del motociclista de 14 años, la Justicia confirmó la identidad de la víctima y resolvió que el conductor de la camioneta involucrada permanezca detenido e incomunicado hasta ser indagado.

El adolescente fallecido fue identificado como Alexis Agustín Zúñiga, quien habría cumplido 15 años en noviembre próximo. Su muerte provocó una profunda consternación entre familiares, amigos y vecinos de la villa turística, donde el hecho generó una fuerte repercusión por la corta edad de la víctima.

Por otra parte, el conductor de una camioneta Toyota, un hombre de aproximadamente 55 años, continúa alojado en la Comisaría Segunda de El Calafate por disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil, a cargo del juez Carlos Albarracín. Su situación procesal dependerá de las pruebas que se incorporen durante las próximas horas al expediente.

Un impacto fatal en el barrio Cañadón

El siniestro ocurrió pocos minutos después de las 20 del lunes en la intersección de las avenidas Juan Esteban y María Rosa Fuentes, en el barrio Cañadón. Por causas que aún son materia de investigación, la motocicleta conducida por Alexis Agustín Zúñiga colisionó violentamente contra una camioneta Toyota que circulaba por el sector.

La motocicleta destrozada en la vía pública. FOTO: SEÑAL CALAFATE

El impacto fue de enorme violencia y dejó al adolescente con lesiones gravísimas. Vecinos alertaron inmediatamente a los servicios de emergencia y una ambulancia acudió al lugar para asistir al joven, que fue trasladado de urgencia al Hospital SAMIC de El Calafate.

Los profesionales médicos realizaron intensos esfuerzos para estabilizarlo. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas sufridas durante la colisión, el adolescente falleció poco tiempo después de ingresar al centro asistencial.

Alexis Agustín Zúñiga tenía apenas 14 años. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Tras confirmarse el deceso, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital, donde este martes se realizará la necropsia ordenada por la Justicia, una medida que permitirá incorporar nuevos elementos a la investigación.

El conductor continuará detenido

Una de las principales novedades del caso se conoció durante la jornada de este martes. El conductor de la camioneta, que inicialmente había sido demorado en el lugar del siniestro, pasó formalmente a revestir la condición de detenido e incomunicado luego de que se confirmara el fallecimiento del adolescente.

La motocicleta habría impactado en el lateral derecho de la camioneta. FOTO: AHORA CALAFATE

La medida fue dispuesta por el juez Carlos Albarracín, quien ahora cuenta con un plazo legal de hasta 48 horas para recibirle declaración indagatoria. Mientras tanto, el hombre permanecerá alojado en la Comisaría Segunda de El Calafate, a disposición de la Justicia.

Su situación procesal dependerá del resultado de una serie de pruebas consideradas fundamentales para determinar si existió algún grado de responsabilidad penal en el hecho.

Las pericias serán determinantes

Los investigadores trabajan intensamente para reconstruir con precisión la mecánica de la colisión. Entre las medidas ordenadas por el Juzgado se encuentran el análisis de las actuaciones policiales realizadas en el lugar, las pericias accidentológicas efectuadas por la División Gabinete Criminalístico, la información médica sobre la atención brindada a la víctima y los resultados de los estudios toxicológicos practicados al conductor de la camioneta.

Esos elementos serán claves para establecer aspectos fundamentales de la investigación, como la velocidad de circulación de ambos vehículos, las prioridades de paso, la trayectoria seguida por cada uno y cualquier otra circunstancia que haya podido influir en el desenlace fatal.

La camioneta y lo que quedó de la motocicleta. FOTO: SEÑAL CALAFATE

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente si el conductor presentaba alcohol u otra sustancia en sangre al momento del hecho, por lo que se aguarda el resultado de los análisis correspondientes.

Un amplio despliegue policial

Desde los primeros minutos posteriores al accidente trabajaron en el lugar efectivos del Comando de Patrullas, personal de la Comisaría Segunda, especialistas de la División Gabinete Criminalístico y agentes de la División de Operaciones Rurales (DOREC), quienes colaboraron con las tareas de preservación de la escena y el relevamiento de pruebas.

El objetivo fue garantizar la correcta recolección de evidencia para que los peritos puedan establecer con la mayor precisión posible cómo se produjo el choque. Toda esa información será incorporada al expediente que instruye la Justicia de El Calafate.