Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una ciudad que suele ser noticia por sus paisajes de postal y su cercanía con el majestuoso glaciar Perito Moreno, un hecho policial sacude la tranquilidad local. Este viernes por la tarde, la vivienda de un cabo primero de la Policía de Santa Cruz fue allanada por orden judicial, en el marco de una causa que investiga el presunto hurto y uso indebido de una tarjeta de débito que pertenecería a una persona privada de su libertad.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas y lo consignado por medios de la villa turística se pudo saber que el procedimiento, realizado por personal del Comando de Patrullas y la División de Investigaciones (DDI), tuvo lugar en el barrio Lago Argentino, una zona residencial de El Calafate. Según trascendió de fuentes judiciales y policiales, se incautaron varios elementos tecnológicos —entre ellos computadoras, notebooks, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento— que podrían contener información clave para avanzar en la causa.

La investigación se inició de oficio, es decir, sin una denuncia previa, lo que sugiere que la anomalía fue advertida desde el propio sistema judicial o policial. De acuerdo a datos recabados, el caso gira en torno a transacciones bancarias realizadas con una tarjeta de débito que no pertenecería al efectivo allanado, sino a un detenido que estaba bajo custodia en el mismo ámbito de trabajo del acusado.

El agente habría realizado compras en comercios de la ciudad por montos no significativos.

Lo que en principio podrían parecer “compras menores” —se habla de montos no significativos realizados durante varias semanas— cobra otra dimensión por el hecho de que el principal sospechoso sea un agente de la fuerza de seguridad provincial. Se desconoce si, además del procedimiento ordenado por la Justicia Provincial, la Jefatura de la Policía de Santa Cruz comenzó, mediante el área de Asuntos Internos, con una investigación administrativa interna para determinar la potencial responsabilidad del acusado.

A nivel legal, el uso no autorizado de tarjetas de débito o crédito está contemplado como delito de defraudación en el Código Penal Argentino. En particular, el artículo 173, inciso 15, establece que será reprimido quien utilice una tarjeta “falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida mediante engaño”, o quien haga uso no autorizado de los datos de la misma. En este caso, la investigación apunta a que el efectivo habría sustraído o accedido indebidamente a la tarjeta de la persona detenida, y luego la utilizó para realizar compras personales.

Fuentes del ámbito judicial confirmaron que el efectivo fue trasladado a una dependencia policial, donde fijó domicilio por orden del Juzgado de Instrucción. Esto no implica una detención formal, pero sí sugiere que se encuentra bajo proceso y sujeto a medidas restrictivas mientras avanza la causa