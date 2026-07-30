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El Consejo Agrario Provincial (CAP) llevó adelante la liberación de la hembra juvenil de cóndor andino que había sido rescatada este martes sobre la Ruta Provincial N° 15, en cercanías del paraje El Chingue.

A partir del rescate, el ejemplar permaneció bajo observación del equipo veterinario de la Delegación El Calafate del CAP que se ocupó de realizar las evaluaciones necesarias para determinar su estado de salud y acompañar su recuperación.

Como resultado de los controles realizados, los profesionales constataron que el ave no presentaba lesiones, ni signos de intoxicación o envenenamiento. También se llevó a cabo una prueba de capacidad de vuelo que arrojó resultados satisfactorios, por lo que se determinó que estaba en condiciones de regresar a su hábitat natural.

La liberación se realizó en un sector cercano al lugar donde fue hallada, con el objetivo de favorecer su reinserción en el ambiente que habita naturalmente.

Qué sucedió

De acuerdo a la evaluación del equipo técnico, una de las hipótesis es que la imposibilidad de volar al momento del rescate haya estado relacionada con las condiciones climáticas registradas durante esos días y con la escasa experiencia propia de un ejemplar juvenil.

Como parte del seguimiento, el Consejo Agrario Provincial continuará monitoreando la presencia del cóndor en la zona para observar su adaptación luego de la liberación y contribuir al conocimiento sobre el comportamiento de esta especie emblemática de la Patagonia.

El Consejo Agrario Provincial destacó la colaboración de la División de Operaciones Rurales (DOR) de El Calafate, cuyo acompañamiento fue fundamental durante las tareas de rescate y liberación del ejemplar. El trabajo articulado entre ambas instituciones permitió desarrollar una intervención coordinada, priorizando en todo momento el bienestar del ave y su regreso seguro al ambiente natural.

Desde el CAP recordaron a la comunidad que, ante el hallazgo de fauna silvestre en situación de riesgo, es importante no acercarse ni manipular a los animales y dar aviso a la delegación del Consejo Agrario Provincial más cercana, para que personal capacitado pueda intervenir de manera segura y adecuada.