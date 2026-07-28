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Personal veterinario de la Delegación El Calafate del Consejo Agrario Provincial realizó el rescate de una hembra juvenil de cóndor encontrada sobre la Ruta Provincial N° 15, a la altura del paraje El Chingue.

Durante la primera evaluación, el ejemplar no presentó lesiones visibles, aunque mostró signos de debilidad que le impedían desenvolverse con normalidad en su entorno natural.

Tras el operativo, el ave fue trasladada a las instalaciones correspondientes, donde permanecerá bajo observación y recibirá los cuidados necesarios para su recuperación.

Una vez que su estado de salud evolucione favorablemente y los profesionales determinen que se encuentra en condiciones adecuadas, será liberada nuevamente en su hábitat.

Desde el Consejo Agrario Provincial destacaron la importancia de actuar con rapidez ante este tipo de situaciones para resguardar la fauna silvestre de Santa Cruz.

“Ante el hallazgo de animales silvestres en riesgo, se debe dar aviso a las autoridades competentes y evitar cualquier tipo de manipulación que pueda comprometer su bienestar”, recordaron a la comunidad.

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