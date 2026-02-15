Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En ocasión del 149° aniversario del Bautismo del Lago Argentino, el empresario turístico y referente empresarial Mario Guatti encabezó el mensaje central del acto conmemorativo. “Nos convoca hoy la memoria de Francisco Pascasio Moreno, el hombre que no solo mapeó nuestra geografía, sino que trazó el primer boceto de nuestra identidad”, sostuvo al comenzar su intervención.

Frente a autoridades, vecinos, pioneros y estudiantes, realizó un repaso por la historia de la localidad y destacó el papel del sector privado en su crecimiento. A su vez, puso el foco en el arraigo de las nuevas generaciones, al que definió como como “el mayor símbolo de soberanía“.

Guatti evocó el gesto del Perito al bautizar el lago “con los colores de nuestra bandera” y afirmó que la soberanía “se construye con presencia, con sacrificio y con un amor inquebrantable a la paz”.

También recordó a quienes apostaron por este punto del sur cuando “no había más que viento y esperanza”. Reconoció especialmente a los pioneros y al trabajo de Parques Nacionales, al que calificó como “aliado estratégico”, y señaló que el crecimiento de El Calafate resultó posible por la articulación entre desarrollo turístico y preservación ambiental.

En esa línea, subrayó el empuje de los primeros emprendedores turísticos que, cuando el glaciar todavía era poco conocido a nivel internacional, “se atrevieron a soñar con hoteles, con ser guías, con generar servicios de transporte y gastronómicos”.

“Ustedes forjaron el desarrollo de esta localidad. Fueron los primeros en mostrarle al mundo que el Lago Argentino era un tesoro que merecía ser visitado”, esbozó. Y valoró el acompañamiento del Estado municipal durante la transformación de la villa turística en la ciudad actual.

“En este proceso hemos tenido diferencias, hemos tenido encontronazos y, como toda obra humana, nos hemos equivocado. Pero en los momentos difíciles nos hemos sabido agrupar. Ante la adversidad no nos quedamos en la división, nos unimos para mejorar y desarrollar”, expresó.

Asimismo, llegó al referirse al porvenir y a la decisión de los jóvenes de quedarse en su tierra: “No hay mayor acto de soberanía que un joven que elige su propia tierra para soñar su futuro“.

Guatti hizo hincapié en que “ese arraigo es la prueba de que hemos logrado construir algo fuerte. Nuestra argentinidad está más viva que nunca”. En tanto, planteó la necesidad de sostener estándares de calidad turística, proteger el ambiente, promover la inclusión social y fortalecer la formalidad económica como ejes para un desarrollo sostenible: “La actividad económica formal debe ser fomentada y protegida“.

“Cada vez que elegimos la cordialidad sobre la indiferencia o el cuidado del espacio público sobre el descuido, estamos materializando la soberanía que Moreno defendió”, indicó.

Según difundió el portal Ahora Calafate, durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a emprendimientos con más de 50 años de trayectoria en la localidad, considerados parte de la historia productiva y turística de El Calafate.

Recibieron distinciones el Hotel Upsala, Hotel Kau Yatún, Hotel Amado y Mercado Argentina, Hotel Quijote, Parrilla La Tablita, Chocolatería Casa Guerrero, Hotel Michelangelo y la Estación de Servicio Iglesias Hermanos, actores clave en el crecimiento sostenido de la ciudad.