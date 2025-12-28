Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La reina Máxima Zorreguieta volvió a la Argentina para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia. Tras celebrar Nochebuena y Navidad en El Calafate, la monarca de los Países Bajos arribó este viernes a Bariloche, donde recibirá el Año Nuevo en la Estancia Pilpilcurá, una propiedad familiar ubicada en la Patagonia.

Máxima llegó a la ciudad rionegrina acompañada por su esposo, el rey Guillermo Alejandro, y sus hijas Catalina, Alexia y Ariane de Orange. El vuelo privado aterrizó pasadas las 14 en el aeropuerto Teniente Luis Candelaria, proveniente de El Calafate, bajo un fuerte operativo de seguridad, según informaron medios locales.

Fieles a su política de bajo perfil, desde las redes sociales oficiales de la familia real neerlandesa no se compartieron imágenes de la estadía en la Argentina, con el objetivo de preservar la privacidad durante las vacaciones. Sin embargo, con motivo de las fiestas de Fin de Año sí publicaron un mensaje acompañado por una postal familiar, en el que desearon: “Una Navidad bendita y un saludable y próspero 2026”, escrito en varios idiomas, en línea con la tradición institucional de la Casa Real.

Dónde se hospeda Máxima Zorreguieta en Bariloche

La familia real neerlandesa se instaló en la Estancia Pilpilcurá, situada a unos 75 kilómetros de Bariloche. El complejo turístico pertenece a Máxima Zorreguieta desde 2009 y es administrado por su tía y madrina, Marta Marcela Cerruti Carricart. Durante la estadía también se encuentra presente la madre de la reina, María del Carmen Cerruti Carricart.

La estancia cuenta con una extensión aproximada de 3.000 hectáreas y combina el estilo tradicional de las residencias patagónicas con servicios de alto nivel, manteniendo un perfil reservado y exclusivo.

Un complejo turístico de perfil boutique

La Estancia Pilpilcurá dispone de solo cinco habitaciones boutique, lo que garantiza privacidad y confort. Entre las actividades que ofrece se destacan la pesca con mosca, cabalgatas, trekking, visitas a cuevas con pinturas rupestres y experiencias vinculadas a la vida rural patagónica.

Además, el establecimiento alberga ganado Hereford y una huerta propia, que abastece al restaurante del lugar. La propuesta gastronómica se basa en productos frescos de la región, con desayunos de repostería artesanal y almuerzos elaborados con ingredientes locales.

Estancia Pilpilcura de la familia de Máxima.

Desde que adquirió la propiedad, Máxima Zorreguieta impulsó diversas mejoras orientadas a preservar el entorno como un espacio familiar. Entre las reformas realizadas se incluyó la optimización de la acústica en las suites, con el objetivo de reforzar la privacidad de los huéspedes.

En 2016, la estancia recibió la visita del entonces presidente Mauricio Macri, quien llegó junto a su esposa Juliana Awada y su hija menor, Antonia.

Perfil bajo y tradición familiar

La visita de la reina a la Patagonia repite una tradición de años anteriores. En 2024, la familia real también pasó las fiestas en el sur argentino y mantuvo un perfil bajo durante su estadía en ambas localidades.

En aquella ocación, según pudo saber La Opinión Austral, las fuerzas de seguridad no montaron ningún operativo especial para resguardar a las autoridades de la corona, lo que mostraba la intención de que la visita sea alejada de los protocolos.

Máxima Zorreguieta en El Calafate en 2024. FOTO: GENTILEZA MARCELO DEL BUONO.

Máxima Zorreguieta paseando por el Parque Nacional Los Glaciares en 2024. FOTO: MARCELO DEL BUONO.

En tanto que en Villa Langostura, visitaron el restaurant de uno de sus familiares. Medios locales habían mostrado a Máxima paseando por el centro de la ciudad en compañía de su madre y su mascota, mientras que sus hijas se acercaron al establecimiento de su tío.

En Tinto Bistró, local reconocido en la zona y propiedad del hermano de Máxima, las princesas llamaron la atención de los presentes debido a su conducta sencilla y reservada.

Ahora, con este nuevo viaje, Máxima Zorreguieta reafirma su vínculo con la Argentina y, en especial, con la Patagonia, elegida una vez más como refugio familiar para despedir el año.