Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La investigación por los incendios intencionales registrados durante la madrugada del sábado en El Calafate tuvo avances significativos en las últimas horas, con la detención de un ex bombero, señalado como el principal sospechoso. Según las actuaciones, el acusado habría actuado en el marco de un conflicto personal previo con la víctima.

Los episodios incluyeron el incendio total de una casa en el barrio Terrazas de Manantiales, el intento de quema de un automóvil y un foco ígneo en el cañadón del Esplendor. Con el avance de la causa, se estableció que dos de los ataques estuvieron dirigidos contra un oficial de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, propietario tanto de la casa destruida como del vehículo afectado.

Al momento del incendio, no había personas dentro de la vivienda, aunque el saldo fue igualmente doloroso. Un gato, mascota y única compañía habitual del propietario, murió como consecuencia del fuego. El dueño de la casa se encontraba fuera de la localidad, en la ciudad de Río Gallegos, y fue alertado por vecinos del barrio, lo que motivó su inmediato regreso a El Calafate.

Las primeras reconstrucciones del hecho aportaron elementos que refuerzan la hipótesis de un ataque intencional. Según fuentes vinculadas a la investigación, el incendio se habría iniciado en al menos dos focos distintos: uno en la vivienda y otro en el interior del automóvil del damnificado. En este último caso, el o los autores habrían roto el vidrio de una de las ventanillas para iniciar el fuego dentro del rodado. Si bien las llamas no lograron consumirlo por completo, el ataque al vehículo reforzó la presunción de una acción deliberada.

Según informó Ahora Calafate, durante la tarde de este lunes se produjo la aprehensión de un ex bombero, quien mantenía desde hace varios meses una disputa personal con el damnificado, conflicto que tendría origen estrictamente personal.

El propio oficial afectado había señalado a esta persona como sospechosa, dato que orientó las tareas investigativas de la Policía y de la Justicia. En un primer momento, personal policial se dirigió al domicilio del acusado, aunque no logró hallarlo. Minutos más tarde, el hombre se presentó voluntariamente en la Comisaría Segunda, a bordo de una motocicleta.

El frente de la dependencia policial a donde fue trasladado el sospechoso. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese contexto se dispuso el secuestro del rodado y del teléfono celular, además de su aprehensión preventiva. Posteriormente fue trasladado a la Comisaría Primera y, cumplido el plazo legal, el Juzgado interviniente ordenó que permanezca detenido, mientras la causa continúa en etapa investigativa.

Cámaras y pruebas clave

Las primeras informaciones a las que accedió Ahora Calafate indican que existen registros fílmicos que mostrarían una motocicleta de características similares a la secuestrada, tanto en el lugar donde se intentó incendiar el Volkswagen Gol Power, estacionado en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, como cerca de la vivienda que fue completamente destruida por el fuego.

En cuanto al tercer incendio, ocurrido en el cañadón del Esplendor, los investigadores buscan determinar si guarda relación directa con los otros dos hechos. Una de las hipótesis que se analiza es que el foco ígneo haya sido provocado como maniobra de distracción, para desviar el accionar de los Bomberos y facilitar el ataque principal.

La investigación intenta ahora reconstruir el recorrido cronológico del accionar del sospechoso. Desde el ámbito judicial no se descartan nuevas medidas, entre ellas allanamientos, a medida que avance el análisis de pruebas, pericias y material audiovisual.

Por otra parte, se aclaró un dato surgido en las primeras horas de la investigación: el testimonio de un vecino que aseguró haber visto a dos o tres personas merodeando con palos cerca de la vivienda incendiada. Finalmente se determinó que esas personas no están vinculadas al hecho, sino que intentaron ingresar a la casa para alertar o ayudar a posibles ocupantes, sin saber que la vivienda se encontraba desocupada al momento del incendio.

La causa sigue en pleno desarrollo y se esperan nuevas directivas judiciales en las próximas horas, mientras El Calafate continúa conmocionada por una serie de incendios que tuvieron como principal afectado a un bombero en actividad.