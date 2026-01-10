Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Parque Nacional Los Glaciares cerró diciembre de 2025 con un fuerte crecimiento en la cantidad de visitantes, casi duplicando los registros de diciembre 2024 y fortaleciendo la recuperación del flujo turístico.

Durante diciembre de 2025, se contabilizaron 101.157 accesos, frente a los 52.170 registrados en diciembre de 2024, lo que implica una suba interanual de 48.987 visitas, indicó Ahora Calafate de acuerdo a datos oficiales del PN Los Glaciares. Esto equivale a un incremento cercano al 94 %.

El principal motor del crecimiento fue el turismo internacional. En diciembre de 2025 ingresaron al parque 73.204 visitantes extranjeros, más del doble que los 32.007 registrados en el mismo mes de 2024, lo que representa un aumento interanual de casi el 129 %.

En diciembre 2025 hubo 101.157 accesos, mientras que en 2024, fueron 52.170.

En términos de participación, los turistas extranjeros concentraron el 72,4% del total de accesos en 2025, mientras que un año antes representaban el 61,3 %.

En tanto que el turismo nacional también mostró una evolución positiva aunque de menor magnitud. Durante diciembre de 2025 se registraron 27.353 visitantes argentinos, frente a 20.163 en diciembre de 2024, lo que significa un crecimiento del 35,7 %.

No obstante, su peso relativo dentro del total descendió: en 2025 los visitantes nacionales representaron el 27,6 % mientras que en 2024 alcanzaban el 38,7 %.

En la Zona Norte del PNLG se contabilizaron 14.673 visitas en diciembre de 2025.

Del total de visitantes nacionales, los provenientes de otras provincias, excepto Santa Cruz, sumaron 13.662 en diciembre de 2025, contra 5.726 en el mismo mes del año anterior, evidenciando una suba muy marcada. En tanto, los visitantes provinciales de Santa Cruz fueron 1.913 en 2025, frente a 1.403 en 2024, mientras que los residentes locales de El Calafate, El Chaltén y Tres Lagos se mantuvieron prácticamente estables, con 2.285 accesos en 2025 y 2.246 en 2024.

Con respecto a la distribución territorial de los ingresos, 40.160 visitantes accedieron por en la Zona Sur del parque durante diciembre de 2025, lo que representa cerca del 40 % del total mensual. La gran mayoría accedió por el corredor Río Mitre-Glaciar Moreno y en menor proporción lo hizo por Punta Bandera.

Los turistas extranjeros concentraron el 72,4% del total de accesos en 2025.

Además, en ese período se registraron 18.371 ventas del Flexipass, el pase válido por tres o siete días, un indicador que refleja estadías más prolongadas y una mayor permanencia dentro del área protegida.

En la Zona Norte del Parque Nacional Los Glaciares, que comprende los accesos de Río Eléctrico, Fitz Roy y Mirador de los Cóndores, se contabilizaron 14.673 visitas en diciembre de 2025.