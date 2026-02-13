Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un rescate animal se concretó la mañana de este viernes en El Calafate, donde bomberos pusieron a salvo a un gatito que permanecía atrapado en la parte superior de un poste de alumbrado público, sin posibilidad de bajar por sus propios medios.

El hecho se registró cerca de las 8:00, cuando personal de la División Cuartel 21ra acudió a un llamado preventivo en la calle 3530. La alerta fue emitida por un camarada de la División Cuartel 8va, quien advirtió sobre la situación de riesgo.

Tras arribar en el móvil 1006 y constatar lo ocurrido, la dotación aseguró el sector y preparó escaleras junto con el equipamiento necesario. Con los elementos de protección personal colocados, un efectivo ascendió por la estructura y logró alcanzar al felino, que fue bajado sin inconvenientes. Con la tarea cumplida y el animal fuera de peligro, el equipo regresó a la base.

Leé más notas de La Opinión Austral