Un fuerte choque se registró este viernes por la tarde en Río Gallegos, precisamente en la intersección de las calles San Juan y Salta, y demandó la intervención de bomberos ante la alerta por posibles personas atrapadas.

El aviso ingresó alrededor de las 16:05 y movilizó al personal de la División Grupo Especial Zona Sur, que acudió con la unidad de rescate 1048. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que los involucrados ya habían sido trasladados al hospital local por personal sanitario.

En el sitio, los bomberos llevaron adelante tareas de seguridad técnica. Realizaron la desconexión preventiva de la batería de un Chevrolet Onix para neutralizar riesgos, evitar cortocircuitos y descartar focos ígneos.

Además, se aseguró el perímetro en un trabajo coordinado con la Comisaría Primera y el Comando de Patrullas, con el objetivo de preservar la escena para las pericias correspondientes. La labor concluyó sin novedades y el sector quedó bajo custodia de las autoridades intervinientes.

