El domingo 15 de febrero en El Calafate se conmemoró el 149 Aniversario del Bautismo del Lago Argentino y se recordó al perito Moreno y su trabajo en la patagonia.

El dirigente Rudy Ulloa, además de ser reconocido amigo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, destacó su sorpresa porque ninguna autoridad provincial y ni municipal puso en valor lo que hicieron por El Calafate. En declaraciones a La Opinión Austral, Ulloa dijo que “no puedo creer que ignoren el pasado de esta manera. Todos saben, y más en El Calafate, lo que Néstor y Cristina hicieron para que sea un atractivo turístico y con desarrollo económico. Y no olvidar que de los siete hospitales nacionales, uno de ellos, el Samic, está en El Calafate. Así como también la apertura del aeropuerto y todo lo que eso significó para el desarrollo de la ciudad. Ahora, parece que todo lo hizo el perito Moreno”.

En relación al Samic, Ulloa había donado un busto de Néstor Kirchner, el que fue colocado en uno de los ingresos. Con el cambio de gobierno, a partir del 10 de diciembre de 2023, ese busto fue desplazado. “No puedo creer cómo niegan a Néstor y a Cristina”, reveló.

Ulloa también recordó al perito Moreno y a los pioneros: “El Calafate también le debe su presente a aquellos hombres y mujeres que tuvieron la imaginación y la fortaleza para proyectar esta zona maravillosa de la provincia”.

Según Ulloa, “éste presente de El Calafate no fue magia. Néstor y Cristina también tienen su mérito. Por eso me sorprendió que ignoraran mencionarlos y agradecerles en una fecha tan importante”.

