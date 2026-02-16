Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Hugo Ferrer

La plaza Perito Moreno en la ciudad de El Calafate reunió este domingo a cientos de vecinos, además autoridades municipales y provinciales e invitados especiales.

En el acto por el 149 Aniversario del Bautismo del Lago Argentino se recordó cuando en la madrugada del 15 de febrero 1877 Francisco Pascasio Moreno, “el Perito”, descubrió el lago y dijo las inolvidables frases que aún siguen vigentes.

En cada palabra, late patriotismo: “¡Mar interno, hijo del manto patrio que cubre la cordillera, en la inmensa soledad, la naturaleza que te hizo no te dio nombre: la voluntad humana desde hoy te llamará Lago Argentino! ¡Que mi bautismo te sea propicio!; que no olvides quien te lo dio y que el día en que el hombre reemplace al puma y al guanaco, nuestros actuales vecinos; cuando en tus orillas se conviertan en cimientos de ciudades los trozos erráticos que tus antiguos hielos abandonarían en ellas; cuando las velas de los buques se reflejen en tus aguas, como hoy lo hacen los gigantes témpanos y dentro de un rato la vela de mi bote; cuando el silbido del vapor reemplace el grito del cóndor que hoy nos cree presa fácil; le recuerden los humildes soldados que le precedieron, para revelarse a él, que en este momento pronuncian el nombre de la patria bautizándote con tus propias aguas!”.

El himno, izamiento de la bandera y una ofrenda floral colocada al pie del busto que fue lleva su nombre fueron el comienzo de acto, casi concebido como una fecha Patria.

La ofrenda floral en el busto del perito Moreno, ubicado en la plaza que lleva su nombre.

Fue una jornada inolvidable para los estudiantes con sus guardapolvo blanco, banderas, los protagonistas de las fuerzas vivas con sus impecables uniformes y los vecinos que recibieron los reconocimientos por emprendimientos con más de 50 años en El Calafate.

Todos fueron una extensión del sueño del Perito: son parte de la historia productiva y turística, del presente y del futuro.

Mario Guatti, reconocido vecino y empresario turístico, dio un discurso que caló hondo no sólo en los pioneros sino que también fue dirigido a los estudiantes, a los jóvenes. Guatti, fiel a su estilo, piensa en el futuro. Desde un pequeño atril leyó un mensaje evocando a todos.

El discurso y qué dijo

Durante casi ocho minutos destacó la figura del Perito Moreno, los pioneros y los vecinos.

“Bautizó nuestro lago con los colores de nuestra bandera y con el nombre de nuestra república. Recordándonos que este rincón del sur no es un sitio remoto, sino el corazón mismo de nuestra infinidad. Hoy, nosotros somos los herederos de ese compromiso.

Pero entre la visión de Moreno y la ciudad que disfrutamos hoy, hubo hombres y mujeres que se quedaron cuando aquí no había más que viento y esperanza. Quiero dedicar un momento de profundo agradecimiento y reconocimiento a la inmensa cantidad de personas que han colaborado con nuestro desarrollo. También a Parques Nacionales y a todas las personas que lo componen, ya que fue y es el aliado estratégico de El Calafate. Juntos, demostramos que es posible crecer con respeto y que la mejor forma de honrar el legado de Moreno es asegurar que estos santuarios permanezcan cuidados, eternos y profundamente argentinos. Y la calidad, también hay que mantener la calidad perceptual de la visita.

También a nuestros pioneros pobladores, aquellos que plantaron los primeros árboles, que levantaron paredes contra el frío y que entendieron antes que la Patagonia es un lugar para echar raíces. Junto a ellos, a los emprendedores del turismo, aquellos visionarios que, cuando el glaciar era un gigante casi desconocido para el mundo, se atrevieron a soñar con hoteles, con ser guías, con generar servicios de transporte, con servicios gastronómicos, como con otros. Todo con una hospitalidad que hoy es nuestra marca registrada.

Ustedes forjaron el desarrollo de esta localidad. Ustedes fueron los primeros en mostrarle al mundo que el Lago Argentino era un tesoro que merecía ser visitado. Sin su esfuerzo solitario y su tenacidad indomable, casi nada de lo que vemos hoy hubiese sido posible.

Esta posta que dejaron los pioneros fue tomada por el trabajo, el trabajo transformador de estos últimos años. En este camino es justo destacar la figura del Intendente Javier Belloni. Su gestión ha sabido interpretar esa necesidad de crecimiento y desarrollo, transformando El Calafate en una villa turística y una ciudad próspera.

Guatti recordó a los que acompañaron al perito Moreno y pudo en valor a los pioneros. Y el sentimiento de pertenencia a El Calafate. “Los jóvenes son el futuro.”

Gestionar una comunidad tan dinámica no es tarea sencilla. En este proceso hemos tenido diferencias, hemos tenido retronazos, y como toda obra humana nos hemos equivocado. Pero en los momentos difíciles algo define el temple de este pueblo y de su conducción, y nos hemos sabido agrupar.

Ante la adversidad no nos quedamos en la división, nos unimos para mejorar, para resolver y para desarrollar. Esa capacidad de priorizar el bienestar de El Calafate es lo que nos ha permitido crecer y desarrollar. Desde gestionar el riego, la parquización de espacios públicos, el manejo responsable de residuos, a generar lugares idénticos como el Centro Integrado de Turismo y el Ente Mixto, como también acordar diversas acciones para resolver los impactos de la pandemia y cómo retomamos la actividad económica y turística de El Calafate.

Hoy, el fruto de todo ese esfuerzo, el de Parques, el de los pioneros, el de los emprendedores y el de la gestión municipal, se plasma en lo más sagrado que tenemos: nuestros hijos. Nos llevan al orgullo de sentir que ellos están pensando en desarrollar sus vidas aquí. No hay mayor acto de soberanía que un joven que elige su propia tierra para soñar su futuro.

Ese arraigo es la prueba de que hemos logrado construir algo sólido. Ver a las nuevas generaciones planificarse en El Calafate es la confirmación de que nuestra argentinidad está más viva que nunca. Ese futuro nos exige una responsabilidad que materializamos en las tareas de cada día.

La inclusión social es lo que hace que El Calafate sea un buen hogar para sus habitantes, primero; para también ser una gran experiencia para los visitantes. En la excelencia con la que recibimos al turista, somos los embajadores de nuestro país. En el cuidado minucioso de nuestro entorno y de cada espacio público.

En la construcción de una comunidad donde el respeto y la colaboración sean la regla. La sostenibilidad es nuestra garantía de supervivencia en el largo plazo. La actividad económica formal debe ser fomentada y protegida.

Hoy tenemos la responsabilidad histórica de potenciar todas nuestras fortalezas y minimizar nuestras debilidades. No basta con heredar la gloria de Moreno o el éxito de la actividad turística. Debemos ser los protagonistas activos de nuestra evolución.

Francisco Pascasio Moreno, el geógrafo argentino.

Cada vez que elegimos la cordialidad sobre la indiferencia o el cuidado del espacio público sobre el descuido, también estamos materializando la soberanía que Moreno defendió. Estamos diciendo: este es mi lugar y lo cuido porque lo amo. Tenemos la misión de ser referentes, de ser modelos de una Argentina que se desarrolla.

Somos un pueblo que potencia su identidad todos los días. Al mostrarle al mundo nuestra capacidad de trabajo y nuestro respeto por la naturaleza, estamos siguiendo los pasos del perito Moreno. Estamos demostrando que la argentinidad no es solo un sentimiento del pasado, sino una fuerza viva que transforma la realidad.

Recordemos siempre que la realidad no está alada, está representada. Somos protagonistas de ella. Somos los guionistas, los directores y los actores de la vida y de la comunidad que deseamos vivir y dejar como legado.

El perito Moreno solía decir: ‘Hay mucho que hacer por la patria’. Y esa patria se construye aquí, con la memoria de los pioneros, la fuerza de nuestra gestión para el desarrollo sostenido. Sigamos trabajando unidos, reconociendo nuestra historia, desarrollándonos y potenciando nuestras fortalezas.

El Calafate sigue haciendo, ante los ojos del mundo, el ejemplo de un pueblo que sabe de dónde viene y a dónde quiere ir. El ejemplo de aquel joven perito Moreno que remontó el río Santa Cruz nos inspire para que nuestros hijos sigan remontando sus propios sueños en esta tierra bendita. Sigamos soñando nuestra ciudad, sigamos trabajando con excelencia en todo.

Y hagamos que cada rincón de este suelo sea un testimonio de que aquí, en el corazón del Lago Argentino y de los Glaciares, la Argentina, la Patagonia, Santa Cruz y El Calafate laten cada día con más fuerza. Que así sea. Gracias a Dios y muchas gracias a ustedes.”

Sus hijas Mora, Santina y Paz fueron testigos de su mensaje. Junto a Rocío Campos valoraron orgullosas cada una de sus palabras.

“Protagonistas de la transformación”

En diálogo con La Opinión Austral, Guatti se mostró emocionado. “Tuve una sensación especial – reconoció – porque pude transmitir el mensaje y destacar la acción del gran Perito Moreno, cómo fue estudiando, mapeando Argentina, bautizando este lago como Lago Argentino. Fue generando argentinidad en todo sentido. Y hoy todas las personas, de una u otra manera, han generado acciones que han desarrollado la comarca en lo que hoy somos. Todo eso se plasma en que estoy percibiendo que últimamente nuestros jóvenes sienten, piensan y diseñan su futuro en El Calafate. Y eso ratifica todo el esfuerzo que hemos realizado en general; una propuesta de desarrollo que los motive. No hay mayor acto de soberanía que saber que nuestra juventud elige nuestra tierra para desarrollarse. Todos somos protagonistas de esta transformación. Lo que busqué es un mensaje superador donde cada uno se responsabilice también de lo que le compete en cada acción que hace en su comunidad y entender también que debemos trabajar en red, que somos todos parte de un todo. Siempre destacando y conectando toda la gesta del Perito Moreno a los pioneros, a la gestión de las autoridades, a todas aquellas personas que han influido en el desarrollo de El Calafate, a los empresarios turísticos, a la comunidad toda, a la juventud, destacando y potenciando todos esos valores que son parte de nuestras fortalezas.”