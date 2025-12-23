Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un episodio de extrema tensión y angustia se vivió en la tarde del lunes en El Calafate, cuando un niño de tres años cayó al Cañadón del Arroyo Calafate y estuvo a punto de perder la vida. El pequeño, identificado como Emiliano, fue encontrado flotando en el agua, sin responder, lo que activó un inmediato operativo de emergencia protagonizado por familiares, vecinos y personal policial.

De acuerdo a la información recabada, los médicos estiman que el niño estuvo alrededor de un minuto sin oxígeno, un lapso crítico que pudo haber tenido consecuencias fatales.

El hecho ocurrió al atardecer, cuando la madre de Emiliano lo encontró flotando en el arroyo, generando una escena de desesperación entre los presentes, publicó Señal Calafate. De inmediato, familiares y vecinos acudieron en su ayuda mientras se solicitaba asistencia de emergencia.

La rápida reacción fue clave para evitar un desenlace trágico.

La reanimación que le salvó la vida

El abuelo del niño, Ruperto Inostroza, fue quien realizó las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar, logrando que Emiliano reaccionara parcialmente mientras se aguardaba la llegada de una ambulancia.

En paralelo, un patrullero de la Comisaría Primera de la Policía de Santa Cruz arribó al lugar para colaborar con la emergencia.

Al constatar que la ambulancia aún no había salido del hospital, el oficial Zajama tomó una decisión crucial: trasladar al niño en el patrullero policial directamente hasta la guardia del Hospital SAMIC de El Calafate.

Esta acción permitió reducir de manera significativa el tiempo de traslado y asegurar una atención médica inmediata. La decisión fue determinante para estabilizar al menor.

El estado de salud del niño

Emiliano permanecía internado, consciente y bajo estricta observación médica. Según informaron los profesionales de la salud, los principales puntos de atención son la presencia de agua en los pulmones y la falta de oxígeno que sufrió tras la caída.

“Emiliano está bien, ya contesta algunas preguntas, pero los médicos dicen que hay que hacer muchos estudios porque tuvo falta de oxígeno”, contó su padre, Leandro, en declaraciones a medios locales.

El reconocimiento al abuelo y al policía

La familia del niño destacó especialmente el accionar del abuelo y del efectivo policial, a quienes consideran responsables directos de haber salvado la vida de Emiliano.

En el caso del oficial Zajama, trascendió que desobedeció una orden interna que impide trasladar personas en móviles policiales por cuestiones legales. Sin embargo, priorizó la emergencia. “Tenemos órdenes de no trasladar a ninguna persona en los patrulleros por cuestiones legales, sabemos que es así, pero el oficial desobedeció esa orden para salvar la vida a mi hijo”, expresó a Señal Calafate, Leandro, quien también forma parte de la Policía de Santa Cruz.

Un final con esperanza tras minutos críticos

Gracias a la rápida intervención familiar, la decisión del efectivo policial y la atención médica inmediata, el niño logró sobrevivir a un episodio que pudo haber terminado en tragedia.