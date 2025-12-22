Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un grave episodio de violencia ocurrido durante la mañana del sábado sacudió la tranquilidad del barrio Plumas Verdes, en la ciudad de El Calafate, y dejó como saldo a un hombre gravemente herido de arma blanca y a otro detenido, a disposición de la Justicia. El hecho es investigado por la Comisaría Segunda y mantiene en vilo a las autoridades judiciales, a la espera de la evolución clínica de la víctima y de la indagatoria del acusado.

Según la información recabada por fuentes policiales, el incidente se produjo alrededor de las 8 de la mañana, cuando vecinos del sector alertaron a la Policía por ruidos, gritos y disturbios que se registraban en las inmediaciones de un domicilio del barrio. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron únicamente al propietario de la vivienda, un hombre de 32 años, junto a su pareja, quienes brindaron su versión de lo ocurrido.

De acuerdo al relato aportado a los uniformados, momentos antes se habían presentado tres personas a bordo de un vehículo, conocidas del morador. Siempre según esta versión, los visitantes comenzaron a provocar daños en la propiedad e intentaron forzar uno de los departamentos, aparentemente con la intención de buscar a quienes se encontraban en el interior del inmueble.

La situación fue escalando en tensión y violencia. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por el portal de noticias local Ahora Calafate, al menos uno de los agresores habría portado un objeto contundente, con el cual causó destrozos, hasta que el conflicto derivó en un forcejeo en el patio de la vivienda. En ese contexto, y en medio de la confrontación, el dueño de casa habría tomado un cuchillo tipo carnicero y le asestó una puñalada en el pecho a uno de los hombres.

Tras el ataque, las tres personas se retiraron del lugar. Minutos más tarde, el herido, un hombre de 26 años, ingresó por sus propios medios al Hospital SAMIC de El Calafate, donde fue atendido de urgencia y derivado directamente al quirófano. Los médicos constataron que la lesión era de extrema gravedad, ya que el arma blanca había perforado el tórax muy cerca del corazón. Actualmente, el paciente permanece internado en la unidad de terapia intensiva, con pronóstico reservado pero en estado estable.

Al tomar conocimiento del ingreso del herido, personal policial se dirigió al centro de salud y logró confirmar la vinculación directa entre la lesión y el episodio registrado horas antes en el barrio Plumas Verdes. Ante la gravedad del cuadro, se dispuso la inmediata aprehensión del propietario de la vivienda, quien quedó detenido a disposición del Juzgado de Instrucción local y será indagado en las próximas horas.

En paralelo, la Policía llevó adelante pericias tanto en el lugar del hecho como sobre el vehículo en el que se habrían movilizado las personas involucradas, el cual fue secuestrado para la investigación. Además, se incautó el arma blanca utilizada durante el enfrentamiento, un cuchillo tipo carnicero, que será sometido a los análisis correspondientes.

En el marco de la causa, los otros dos acompañantes del hombre herido —una mujer y el conductor del vehículo— fueron identificados y quedaron a disposición de la Justicia, aunque por el momento no se dispuso su detención.

Fuentes policiales indicaron que el hombre apuñalado cuenta con antecedentes penales y que había recuperado la libertad recientemente, tras haber estado detenido en otra causa ocurrida meses atrás. También señalaron que el autor de la puñalada es una persona conocida en el ámbito policial, dato que será evaluado en el avance del expediente.

La investigación continúa en pleno desarrollo, mientras la Justicia aguarda tanto la evolución médica del herido como las definiciones procesales que surgirán tras la declaración indagatoria del detenido. Un hecho que vuelve a encender la alarma sobre los episodios de violencia urbana y sus consecuencias, incluso en ciudades donde estos sucesos suelen generar una fuerte conmoción social.