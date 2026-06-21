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Bomberos de El Calafate rescataron este sábado a dos gatos que habían quedado atrapados en árboles en distintos sectores de la ciudad. Las intervenciones se realizaron de manera consecutiva durante la tarde.

A las 16:15, personal de la División Cuartel 21ª acudió a la intersección de avenida Pedro Ojeda y José Vivar para asistir a uno de los animales.

Una dotación a bordo del móvil 1006 logró bajar al felino, que se encontraba sobre un álamo a unos 10 metros de altura, mediante el uso de una escalera de dos tramos. Luego fue entregado sano y salvo a un vecino.

Más tarde, a las 17:35, los efectivos se dirigieron a una vivienda ubicada en calle Viola N° 82, en el barrio Linda Vista, tras recibir un aviso por otro gato que permanecía a unos seis metros de altura.

Con el despliegue de una escalera, el equipo concretó el descenso seguro del animal y lo restituyó a su propietaria.

Ambos procedimientos finalizaron con éxito antes de las 18:00, sin personas lesionadas ni daños en el equipamiento utilizado.

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