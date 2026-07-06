Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de un operativo que demandó cinco días de trabajo, cientos de kilómetros recorridos y la coordinación entre distintas fuerzas de seguridad del país, la Policía de Santa Cruz logró concretar el traslado hacia la provincia de un hombre de 34 años que permanecía prófugo de la Justicia y que está imputado en una causa por abuso sexual con acceso carnal. El acusado había sido detenido semanas atrás en la provincia de Buenos Aires y ya quedó a disposición de los magistrados santacruceños.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el procedimiento fue llevado adelante por personal de la División de Investigaciones (DDI) de Río Gallegos, que encabezó una comisión policial de largo alcance entre el 1 y el 5 de julio con el objetivo de ejecutar la orden de traslado dispuesta por la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial.

La comisión viajó hasta la ciudad de Bahía Blanca, donde recibió formalmente al detenido, quien se encontraba alojado en la Comisaría Sexta de esa jurisdicción luego de haber sido capturado en cumplimiento de un pedido de captura emitido desde Santa Cruz.

El regreso hacia territorio santacruceño se realizó por vía terrestre y contempló una escala técnica en Puerto Madryn, provincia del Chubut. Allí, la Policía de esa provincia brindó colaboración para garantizar el resguardo temporal del detenido antes de continuar el viaje hacia el sur.

Finalmente, el operativo concluyó en Puerto San Julián, donde el imputado fue entregado al Servicio Penitenciario Provincial, quedando alojado conforme a la orden judicial vigente mientras continúa el proceso penal en su contra.

Desde la Policía de Santa Cruz destacaron que el procedimiento se desarrolló sin inconvenientes y fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Policía de Santa Cruz, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Policía del Chubut y el Servicio Penitenciario Provincial.

La captura en General Cerri

Según pudo saber La Opinión Austral, el hombre había sido detenido el pasado 23 de junio en General Daniel Cerri, localidad ubicada en el partido de Bahía Blanca.

El operativo se concretó alrededor de las 13:30, en inmediaciones de la calle Teresa Ascencio al 1800, luego de que las autoridades bonaerenses lograran localizar al sospechoso, quien residía en esa localidad mientras permanecía evadiendo el accionar de la Justicia santacruceña.

El hombre ya en suelo santacruceño. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La detención respondió a una orden emitida por la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de Río Gallegos, que requería su inmediata captura para que compareciera en el expediente judicial que se sigue en su contra.

La causa que investiga la Justicia

El detenido se encuentra imputado en una causa caratulada como “Abuso sexual con acceso carnal”, correspondiente al expediente N.º 7919/23. De acuerdo con la investigación judicial, los hechos denunciados habrían ocurrido durante 2019 en la localidad de El Calafate. Según consta en el expediente, la presunta víctima era quien mantenía una relación de pareja con el imputado en ese momento.

La acusación sostiene que el hombre habría obligado a su entonces expareja a mantener relaciones sexuales contra su voluntad, situación que derivó en la apertura de la causa penal que actualmente impulsa la Justicia de Santa Cruz.

Tras permanecer un tiempo sin poder ser localizado, el acusado fue declarado prófugo hasta que los investigadores lograron establecer que se encontraba viviendo en la provincia de Buenos Aires, donde finalmente fue detenido.

Un operativo coordinado entre provincias

Este tipo de procedimientos demanda una importante logística y coordinación institucional, especialmente cuando la persona requerida por la Justicia se encuentra fuera de la jurisdicción donde se tramita la causa.

En este caso, el trabajo conjunto entre las distintas fuerzas policiales permitió concretar el traslado del imputado respetando todos los protocolos de seguridad y las disposiciones judiciales vigentes.

Con el acusado ya alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), el expediente continuará su curso bajo la órbita de la Justicia santacruceña, que deberá avanzar con las instancias procesales correspondientes para determinar su situación judicial.