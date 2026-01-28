Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hecho de inseguridad ocurrido el lunes por la madrugada derivó en una violenta golpiza en la calle y quedó registrado por cámaras de seguridad. Un hombre robó las llaves de una vivienda, fue identificado a través de imágenes fílmicas y, horas más tarde, recibió varios golpes por parte del dueño de la casa.

El episodio se difundió a partir de un video de seguridad que muestra parte de la secuencia y generó repercusión entre vecinos, que volvieron a manifestar preocupación por los robos domiciliarios y las reacciones que estos hechos provocan.

El robo de las llaves

De acuerdo a la información publicada por el medio señalcalafate.com, el hecho comenzó cuando un hombre sustrajo las llaves de una vivienda en circunstancias que aún se investigan. La víctima advirtió la situación y recurrió a las cámaras de seguridad, que permitieron identificar con claridad al presunto autor del robo.

Las imágenes resultaron clave para reconocer al sospechoso, que fue visto circulando por el barrio horas después del hecho. Esa identificación derivó en un cruce directo entre el dueño de la vivienda y el ladrón.

Carlos, propietario de la vivienda, explicó a Señal Calafate que “después te entran cuando no hay nadie”.

La pelea en la vía pública

Siempre según el registro fílmico, el encuentro entre ambos terminó en una pelea en plena calle. En el video se observa cómo el propietario de la casa enfrenta al hombre acusado de robar las llaves y lo agrede físicamente, en una escena que se extendió durante varios segundos.

Carlos logró recuperar la llave luego de asestarle varios golpes al sospechoso. “Actué movido por la bronca e impotencia, porque están robando en todos lados”, afirmó.

Un video que se viralizó

El material de las cámaras de seguridad se transformó en el eje central del caso. La grabación no solo permitió identificar al sospechoso, sino que también dejó constancia de la pelea posterior, lo que abrió interrogantes sobre las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.

En las imágenes se aprecia el momento del enfrentamiento y la violencia del intercambio, lo que generó opiniones encontradas entre quienes justifican la reacción del dueño de la vivienda y quienes advierten sobre los riesgos de la justicia por mano propia.