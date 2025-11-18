Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Santa Cruz concreó este martes 18 de noviembre uno de los movimientos más relevantes del año para la política energética provincial: la firma del decreto final que autoriza los contratos de cesión de diez áreas hidrocarburíferas de la Cuenca del Golfo San Jorge, adjudicadas a siete operadoras privadas tras la salida de YPF.

El acto —presidido por el gobernador Claudio Vidal en El Calafate— marcó el cierre formal del proceso iniciado hace 18 meses y permitió que las compañías tomen posesión de los yacimientos a partir del 1 de diciembre. La Opinión Austral se encontró presente en la villa turística para realizar una cobertura exclusiva de este evento.

Acto oficial en El Calafate: mirá todas las fotos

La ceremonia encabezada por el mandatario provincial, con representantes de las empresas adjudicadas y miembros del gabinete, se desarrolló en el Hotel Posada Los Álamos, Salón Rodeo. LOA pudo saber que una de las razones fundamentales para trasladar el evento a El Calafate se debió al cierre temporal del aeropuerto de Río Gallegos. Además, elegir esa localidad busca darle impronta política a este anuncio estratégico para la provincia.

