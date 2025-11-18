Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Santa Cruz concreó este martes 18 de noviembre uno de los movimientos más relevantes del año para la política energética provincial: la firma del decreto final que autoriza los contratos de cesión de diez áreas hidrocarburíferas de la Cuenca del Golfo San Jorge, adjudicadas a siete operadoras privadas tras la salida de YPF.

El acto —presidido por el gobernador Claudio Vidal en El Calafate— marcó el cierre formal del proceso iniciado hace 18 meses y permitió que las compañías tomen posesión de los yacimientos a partir del 1 de diciembre. La Opinión Austral se encontró presente en la villa turística para realizar una cobertura exclusiva de este evento.

Acto oficial en El Calafate: mirá todas las fotos

La ceremonia encabezada por el mandatario provincial, con representantes de las empresas adjudicadas y miembros del gabinete, se desarrolló en el Hotel Posada Los Álamos, Salón Rodeo. LOA pudo saber que una de las razones fundamentales para trasladar el evento a El Calafate se debió al cierre temporal del aeropuerto de Río Gallegos. Además, elegir esa localidad busca darle impronta política a este anuncio estratégico para la provincia.

