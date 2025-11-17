Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Santa Cruz se encamina a concretar este martes 18 de noviembre uno de los movimientos más relevantes del año para la política energética provincial: la firma del decreto final que autoriza los contratos de cesión de diez áreas hidrocarburíferas de la Cuenca del Golfo San Jorge, adjudicadas a siete operadoras privadas tras la salida de YPF.

El acto —que será presidido por el gobernador Claudio Vidal en El Calafate— marcará el cierre formal del proceso iniciado hace 18 meses y permitirá que las compañías tomen posesión de los yacimientos a partir del 1 de diciembre.

El área de Los Perales, en el Golfo San Jorge, uno de los campos adjudicados por Fomicruz.

Acto oficial en El Calafate

La ceremonia encabezada por el mandatario provincial con la presencia de los representantes de las empresas adjudicadas y parte del gabinete provincial, se realizará en el Hotel Posada Los Álamos, Salón Rodeo. Y contará con la cobertura especial de La Opinión Austral.

El acto está previsto a las 16 horas, pero la recepción de las autoridades e invitados especiales se dará desde las 15:30. Si bien no se formalizó, La Opinión Austral pudo saber que una de las razones fundamentales para trasladar el evento a la villa turística se debe al cierre temporal del aeropuerto de la capital provincial. Más allá de que con la elección de El Calafate se busca también darle impronta política a un anuncio estratégico para la provincia.

El Gobernador Claudio Vidal y Horacio Marín, CEO de YPF, firmaron primero el memorandum de entendimiento en abril y posteriormente, el acuerdo de traspaso de las diez áreas en junio de este año.

De la cesión de YPF a la adjudicación a siete empresas

Desde la firma, el 2 de junio del acuerdo entre Santa Cruz e YPF para el traspaso de las diez áreas a Fomicruz, el Gobierno aceleró el proceso que derivó en la apertura de la licitación el 20 de octubre, con la única presentación conjunta de siete empresas (dos del mismo grupo). El pasado 10 de noviembre, la minera estatal provincial firmó los contratos de cesión con las empresas que se harán cargo de operar las áreas en el Golfo San Jorge. Las nuevas operadoras son:

Patagonia Resources S.A.

Clear Petroleum SRL

Roch

Azruge S.A.

Brest S.A.

Quintana Energy Investments SA / Quintana E&P Argentina SRL

Los bloques involucrados abarcan una superficie clave en la cuenca: Cerro Piedra–Cerro Guadal Norte, Barranca Yankowsky, Los Monos, El Guadal–Lomas del Cuy, Cañadón Vasco, Cañadón Yatel, Pico Truncado–El Cordón, Los Perales–Las Mesetas, Cañadón León–Meseta Espinosa y Cañadón de la Escondida–Las Heras.

El gobernador Claudio Vidal realizando la apertura de los sobres correspondientes a la licitación de las áreas petroleras en FOMICRUZ, el 20 de octubre. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Inversiones por USD 1.259 millones y plan de reactivación de pozos

Según la apertura de ofertas, las compañías planean invertir USD 1.259 millones en seis años, a razón de unos USD 200 millones anuales, con foco en:

Incremento de la producción en áreas maduras

Puesta en valor de infraestructura y oleoductos

Reactivación de más de 4.000 pozos inactivos

Nuevas perforaciones

Sostenimiento y ampliación del empleo en el norte provincial

La Resolución 542/2025 de Fomicruz definió la distribución operativa de cada bloque, consolidando un esquema que apunta a detener el declino de la cuenca y atraer capitales a Santa Cruz.

Tapa de La Opinión Austral del martes 11 de noviembre de 2025.

Un proceso de 18 meses y una señal al mercado energético

Durante la firma de los contratos, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, destacó el carácter histórico del traspaso:

“Fue un año y medio de trabajo técnico y coordinado. El gobernador ratificará por decreto estos actos y se completará el proceso”. JAIME ALVAREZ, MINISTRO DE ENERGÍA

El titular de la cartera energética provincial, también contextualizó la decisión en el mapa energético nacional y marcó dos cuestiones fundamentales. Una que explica la salida de YPF y la otra que proyecta un horizonte ventajoso para el crudo santacruceño.

YPF concentró sus inversiones en Vaca Muerta, dejando de invertir en campos maduros convencionales como los de Santa Cruz, lo que derivó en una baja sostenida de actividad en los mismos. En los próximos tres o cuatro años, Argentina deberá importar crudo pesado y semipesado, que es precisamente el tipo de petróleo que se produce en las áreas cedidas, volviendo a la producción de dichos campos en estratégica para el refino nacional.

Momento de la firma del contrato por parte de Gustavo Salerno, presidente de Patagonia Resource SA y Oscar Vera de Fomicruz, este 10 de noviembre en Casa de Gobierno. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Desafíos inmediatos: evaluación, recuperación y perforación

Los nuevos operadores coinciden en que la prioridad será ingresar a los yacimientos y realizar un relevamiento integral.

Los directivos de Clear Petroleum y Patagonia Resources señalaron que el pulling y workover serán determinantes para reactivar la mayor cantidad de pozos posibles antes de avanzar hacia nuevos programas de perforación.

Según estimaciones oficiales, y estrategias anteriores aplicadas, si las tareas de recupero de pozos se da dentro de lo esperado, se podría estar incrementando la producción de dichos campos de un 20 a un 25%, en un año y medio.

Un acto con fuerte carga política y económica

El evento del martes simbolizará el relanzamiento de la producción en la Cuenca del Golfo San Jorge, con impacto directo en empleo, contratistas y proveedores regionales.

En ese marco, la expectativa del sector es clara: reactivar las áreas para frenar el declino productivo y abrir una etapa de inversiones que mejore la recaudación provincial y la actividad en ciudades petroleras como Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia.

Frenar el declino en el Golfo San Jorge. El gran desafío de Santa Cruz.

Un punto de inflexión para la industria petrolera de Santa Cruz

Con la firma del decreto, la Provincia cerrará un ciclo marcado por la salida de YPF de las áreas maduras y abrirá otro basado en un nuevo esquema de operadores privados, con una estimación de inversiones sostenidas y presencia activa del Estado a través de Fomicruz.

A partir del 1 de diciembre, las siete compañías tomarán posesión e iniciarán la etapa de transición operativa. La región santacruceña del Golfo San Jorge, una de las cuencas petroleras históricas del país, busca volver a crecer. Y para ello, este martes 18 será el día que sellará oficialmente el rumbo elegido.