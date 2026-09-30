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Una avalancha en el cerro Crestón, en las cercanías de El Chaltén, provocó la muerte de una turista francesa de 29 años y dejó herido a su esposo, también francés, de 30. La pareja practicaba esquí de travesía cuando un desprendimiento del manto de nieve los arrastró aproximadamente 400 metros ladera abajo.

La víctima fue identificada como Juliette Agathe Elena Willmann, conocida en el ambiente deportivo como Juliette Willmann, una reconocida esquiadora profesional especializada en freeride y esquí de montaña. Su esposo es Pierre-Idris Benjamin Gabriel Mehdi, de 30 años, quien sobrevivió al accidente y permaneció bajo atención médica luego de ser trasladado a El Chaltén.

Juliette Willmann, durante su ascenso al Cerro Madsen, en las cercanías de El Chaltén, días antes de la avalancha que terminó con su vida.

El aviso sobre la avalancha llegó cerca de las 12:30, cuando un guía que se encontraba en la zona alertó que dos personas habían sido alcanzadas por el desprendimiento. Otros esquiadores que estaban cerca fueron los primeros en llegar al lugar y lograron desenterrar a la pareja.

Cómo encontraron a la pareja tras la avalancha

Juliette quedó sepultada a aproximadamente un metro y medio de profundidad. Cuando fue localizada, no presentaba signos vitales. Una médica de la posta sanitaria de El Chaltén indicó por radio cómo realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Los rescatistas continuaron con las maniobras durante un tiempo, pero no obtuvieron respuesta y posteriormente confirmaron su fallecimiento.

Personal de rescate trabaja para poder trasladar el cuerpo de la joven.

Pierre, en cambio, permaneció consciente durante el rescate. Los primeros profesionales que lo asistieron detectaron una lesión en la columna, aunque inicialmente no pudieron determinar su gravedad. Tras recibir atención en la posta sanitaria de El Chaltén, fue trasladado al hospital SAMIC para continuar con los estudios y la asistencia médica.

El operativo para retirar a la víctima del cerro Crestón

Cerca de las 13:15, Parques Nacionales, la Comisión de Auxilio de El Chaltén, Gendarmería Nacional y personal de Salud organizaron un grupo de intervención para ingresar al sector.

Los rescatistas partieron hacia la zona con una camilla, un desfibrilador, oxígeno y elementos de primeros auxilios. El accidente había ocurrido en la ladera este del cerro Crestón, dentro del área de la reserva provincial Lago del Desierto.

La complejidad del terreno convirtió el operativo en una tarea de alta dificultad. Desde la ruta del Lago del Desierto, el trayecto a pie hasta el sector donde se produjo la avalancha puede demandar entre cuatro y cinco horas, debido a las características del terreno montañoso.

Finalmente, a las 16:58, integrantes del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM) del Escuadrón 42 “Calafate” de Gendarmería Nacional y de la Comisión de Auxilio El Chaltén llegaron al lugar y confirmaron el fallecimiento de la mujer.

Luego de resguardar el sector, los rescatistas colocaron el cuerpo en una bolsa mortuoria y comenzaron el descenso.

La víctima fue trasladada mediante una camilla especializada, a pulso por un sendero de montaña, hasta la Ruta Provincial 41, en un operativo que demandó un importante esfuerzo por las condiciones del terreno.

Rescatistas trasladaron a la víctima en una camilla especializada, a pulso y por un sendero de montaña, hasta la Ruta Provincial 41.

Una vez alcanzada la ruta, un vehículo institucional trasladó el cuerpo hasta la posta sanitaria de El Chaltén. La entrega formal se realizó a las 19:55.

De acuerdo con la información preliminar difundida por el Gobierno de Santa Cruz, el desprendimiento habría comenzado por un corte de placa del manto níveo.

La pareja se encontraba realizando esquí de travesía cuando se produjo el desprendimiento y ambos fueron arrastrados aproximadamente 400 metros por la pendiente.

Las circunstancias exactas del accidente y las lesiones que provocaron la muerte de Juliette Willmann deberán ser establecidas a partir de las actuaciones y pericias correspondientes.

Quién era Juliette Willmann, la esquiadora que murió en El Chaltén

Juliette Willmann tenía 29 años y era una reconocida deportista francesa vinculada al freeride. Había nacido en Marsella y creció en el valle de Ubaye, en los Alpes del Sur, antes de instalarse posteriormente en Chamonix.

Desde pequeña practicó distintas disciplinas deportivas. Comenzó su trayectoria en el esquí alpino y luego encontró en el freeride una nueva forma de desarrollar su carrera. Entre 2019 y 2022 compitió en el Freeride World Tour, uno de los principales circuitos internacionales de la especialidad.

Además del esquí, practicaba mountain bike y otros deportes. En el documental RISE with Juliette Willmann, estrenado en 2024, recordó aquella etapa de su vida y explicó cómo las distintas disciplinas habían contribuido a formar su identidad.

Juliette Willmann, la esquiadora francesa de 29 años que murió tras quedar atrapada en una avalancha en el Cerro Crestón, cerca de El Chaltén.

“Hacer deporte desde pequeña me ayudó a saber quién soy. Hice judo, ski, golf, running, mountain biking, rugby. Era hiperactiva”, contó.

Sobre su llegada al freeride, explicó: “Es el freeride lo que me ha ayudado a descubrir hacia dónde iba y a saber por qué lo hacía. Y eso me moldeó como persona”.

En ese mismo documental también habló sobre su relación con la alta montaña y la necesidad de aprender a interpretar las condiciones del entorno.

“En la montaña eres vulnerable. Las montañas deciden y hay que escucharlas, hay que respetarlas”, sostuvo.

El viaje de Juliette Willmann y Pierre-Idris Mehdi por la Patagonia

Juliette había llegado a la Patagonia junto a su esposo, Pierre-Idris Mehdi, con quien compartía la pasión por el esquí y las actividades de montaña.

Días antes de la tragedia, ambos habían publicado imágenes de distintos recorridos por la región. Juliette compartió fotografías y videos de su ascenso al Cerro Madsen, en las inmediaciones de El Chaltén, donde describió las condiciones que encontraron durante la jornada.

Pierre-Idris Mehdi en el Cerro Castillo, en Chile

Según relató, comenzaron temprano con una aproximación de unos 10 kilómetros hasta alcanzar la línea de nieve. Después de esperar a que mejoraran las condiciones meteorológicas, pudieron continuar el ascenso hasta la cima y esquiar una de sus laderas.

“Nos sentimos muy afortunados de estar aquí, en las montañas de la Patagonia, explorando este lugar increíble”, había escrito la deportista.

Pierre-Idris también había compartido registros de sus recorridos por la cordillera patagónica. En una de sus publicaciones mostró un descenso por un corredor frente al Cerro Castillo, en Chile, y destacó que el esquí le permitía conocer lugares naturales y experimentar esos paisajes de una manera diferente.

La pareja continuaba así su recorrido por la Patagonia cuando ocurrió la tragedia en el cerro Crestón, donde una avalancha los arrastró aproximadamente 400 metros montaña abajo y terminó con la vida de la reconocida esquiadora francesa.