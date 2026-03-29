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El gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal se reunió con autoridades provinciales y locales para avanzar en soluciones ante la crisis habitacional en El Chaltén.

La situación habitacional en El Chaltén dejó de ser un tema más en la agenda provincial y pasó a ser una prioridad, señaló el gobernador, quien encabezó una reunión clave.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Pedro Luxen; la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; la presidenta y el vicepresidente del Concejo Deliberante de la villa cordillerana, Estefanía Leyes (EV) y Carlos Ticó (UP), testigos de la preocupación de varias familias ante el inminente desalojo del hotel La Aldea.

“Sabemos que no es un tema más. Hay familias que hoy viven con incertidumbre y eso requiere decisiones y presencia del Estado”, expresó Vidal en sus redes sociales, marcando el tono de la reunión.

El objetivo es que esos espacios no sean destinados únicamente para viviendas, sino también para impulsar proyectos productivos, con acompañamiento técnico del Estado.

La idea central es avanzar en un esquema de acceso a la tierra, pero con una mirada distinta: que no sea solo entregar lotes, sino generar oportunidades de desarrollo.

En ese sentido, una de las propuestas apunta a utilizar tierras del Consejo Agrario Provincial en la zona de Los Álamos, próxima al ejido urbano. El plan contempla una entrega escalonada: primero unos 90 terrenos, luego 60 más y una tercera etapa con otros 90 lotes.

“Hay familias que hoy viven con incertidumbre y eso requiere decisiones y presencia del Estado”. CLAUDIO VIDAL, GOBERNADOR

Mientras se avanza con esa solución de fondo, el Gobierno también analiza medidas inmediatas. La prioridad es garantizar condiciones básicas para las familias que hoy se encuentran en una situación crítica.

Entre las alternativas que se evalúan aparecen la provisión de energía con generadores y el acceso al agua mediante perforaciones. Si bien son soluciones transitorias, son necesarias frente a la urgencia.

Otro punto importante que surgió de la reunión es que este esquema también permitiría ordenar el crecimiento de la localidad. A medida que avance el plan, se podrían liberar tierras fiscales dentro del pueblo, que luego serían adjudicadas según los registros existentes.

“Se busca no sólo resolver lo inmediato, sino construir soluciones sostenibles en el tiempo”, manifestó la ministra Elmiger.

El Gobierno avanza en un mensaje de fondo claro, marcando la presencia de un Gobierno activo en la búsqueda de la transformación de la matriz social y productiva. Claudio Vidal lo dejó planteado sin rodeos: se trata de dar respuestas reales, con planificación y en conjunto con el municipio.

“Estamos trabajando en un esquema de acceso a la tierra con una mirada productiva… para generar soluciones sostenibles en el tiempo”, afirmó.