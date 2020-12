Concejala de El Chaltén participó en reunión social y salió a disculparse: "No merezco este tipo de escraches"

La concejala de El Chaltén por Encuentro Vecinal, Antonella Marangelli, fue "escrachada" luego de asistir con su hija el pasado 22 de noviembre a un evento infantil del que participó un grupo amplio de personas, estando prohibido este tipo de reuniones por decreto provincial.

En el evento, titulado "Niñerías", tampoco se respetó las medidas de distanciamiento que rigen por la pandemia, y por eso recibió un duro cuestionamiento durante los últimos días a raíz de que se filtrara una foto de ella en esa actividad. Incluso, se le pidió la renuncia.

En medio de las críticas, Marangelli salió a defenderse y también pedir disculpas públicas. "Cuando asumí el cargo de concejala por voluntad popular pensé que iba a ser muy difícil separarlo de mis otros roles. Y en este momento siento que tenía razón", comenzó diciendo en un descargo que realizó en su perfil de Facebook.

"Reconozco que una vez estando ahí, viendo la falta de medidas de prevención [...] me costó retirar a mi hija con la ilusión que teníamos puesta en esa muestra", expresó la concejala.

Asimismo apuntó: "Creo que como comunidad debemos plantearnos un sinceramiento. Cada integrante del pueblo debería repensar la responsabilidad de sus actos. Nos llamo a la reflexión, desde el amor, porque se nos está haciendo difícil llevar adelante esta situación".

Por otro lado, en declaraciones radiales, se mostró arrepentida: "Decidí quedarme (en el evento) y hoy te puedo decir que estoy completamente arrepentida", dijo en diálogo con FM Dimensión. Sin embargo, también se defendió a los ataques: "Me parece que soy una persona íntegra, no me merezco este tipo de escraches, fue un evento infantil a plena luz del día y se desbordó. No era una fiesta con alcohol", justificó