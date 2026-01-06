Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de El Chaltén denunciaron que este martes turistas encendieron fuego en un sector donde está totalmente prohibido dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

La situación, advirtieron en redes sociales, pone en “grave riesgo el ambiente, la fauna y la seguridad de toda la comunidad. Hacer fuego en zonas no habilitadas es una infracción grave y puede provocar incendios con consecuencias irreparables”.

Asimismo, instaron a la ciudadanía a que, en caso de presenciar este delito, se comunique a los siguientes números:

ICE Zona Norte PNLG

Tel: 02962-493004

Emergencias: 02966-383599

ICE PN Los Glaciares (Zona Sur)

Tel: 02902-497010

Emergencias: 2966-707044

“Cuidar nuestro entorno es responsabilidad de todos. El silencio también pone en riesgo”, enfatizaron, y agregaron que también es posible realizar la denuncia en el Centro de Visitantes “Ceferino Fonzo”, ubicado sobre la ruta provincial N° 41, antes del acceso a El Chaltén o en la comisaría local.

